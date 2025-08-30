Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội, lên đường công tác tại Trung Quốc

Chuyến công tác của Thủ tướng từ ngày 31/8 đến ngày 1/9, theo lời mời của Chính phủ Trung Quốc.

Tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc; Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long...

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Trung Quốc (Ảnh: TTXVN).

Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tổ chức tại TP Thiên Tân (Trung Quốc); dự kiến có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước gồm 10 thành viên chính thức của SCO như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi…

Hội nghị cũng có sự tham dự của các nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại, cùng một số nước tham dự với tư cách khách mời của nước chủ nhà và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

Việc Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Thượng đỉnh SCO với tư cách khách mời của nước chủ nhà cho thấy các nước SCO coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của Việt Nam về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.

Hội nghị cũng là dịp để Việt Nam chia sẻ, trao đổi về những biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác đối thoại, tăng cường chủ nghĩa đa phương để duy trì, bảo đảm ổn định và an ninh khu vực cũng như thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững.

Chuyến công tác dịp này của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng rất lớn. Định hướng hợp tác chiến lược giữa hai bên đã được thiết lập rõ rệt trong các chuyến thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước.

Thông qua các cuộc tiếp xúc sắp tới của Thủ tướng với các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc, các Bộ, ngành, doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tạo ra những đột phá mới trong các dự án hợp tác về hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, các lĩnh vực chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, 5G, 6G, đặc biệt là hợp tác về hạ tầng chiến lược giữa hai nước, đưa nhận thức cấp cao trở thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Đây cũng là dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục trao đổi chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị với các nhà lãnh đạo của Trung Quốc, tìm ra giải pháp đối với các vấn đề tồn tại giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề Biển Đông, từ đó duy trì môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển của hai nước trong thời gian tới.