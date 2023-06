Thủ tướng dự lễ khởi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng

Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. Trong đó điểm cầu chính diễn ra ở TP Châu Đốc (An Giang).

Phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa"

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, việc đầu tư đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - một vùng có truyền thống cách mạng hào hùng, tiềm năng phát triển to lớn nhưng hạ tầng giao thông còn rất hạn chế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (Ảnh: Bảo Kỳ).

Theo Thủ tướng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định chủ trương đột phá chiến lược để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 là "xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại.

Tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, nhất là về giao thông để thực hiện mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu cả nước có khoảng 5.000km đường bộ cao tốc".

"Nhiệm kỳ này, chúng ta huy động khoảng 500 nghìn tỷ đồng cho hạ tầng giao thông từ nhiều nguồn khác nhau, quyết tâm thực hiện đột phá chiến lược về hạ tầng với tinh thần đã nói là làm, mang lại sản phẩm cụ thể, hiệu quả "cân đong đo đếm được" và đặc biệt là ưu tiên cho vùng ĐBSCL", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng đề nghị UBND 4 tỉnh có cao tốc đi qua cần tập trung quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu Ban quản lý dự án, tư vấn giám sát và các nhà thầu phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, xây dựng kế hoạch, phương án thi công hiệu quả, khoa học.

Đồng thời huy động nhân lực, thiết bị máy móc hiện đại để thi công; tuân thủ tuyệt đối những yêu cầu kỹ thuật, quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí gây thất thoát tài sản nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, địa phương, nhân dân, nhà thầu cần chung sức đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, "vượt nắng, thắng mưa" để hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông yêu cầu các bộ ngành liên quan của Trung ương, UBND 4 địa phương trên cùng phối hợp với Bộ GTVT tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Ban quản lý dự án và các nhà thầu thi công Dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Đặc biệt, yêu cầu tỉnh An Giang bố trí và các tỉnh có mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng ưu tiên cung cấp nguồn nguyên vật liệu cát đắp cho Dự án.

Các tỉnh, thành phố có dự án đi qua khẩn trương đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại để đáp ứng mặt bằng thi công công trình dự án.

Trước mắt, bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp; đối với diện tích còn lại của toàn bộ dự án phải hoàn thành bàn giao trước ngày 31/12/2023.

Thủ tướng nhấn mạnh, cần quan tâm đến công tác bồi thường, tái định cư, hỗ trợ ổn định sản xuất để người dân có nơi ở mới, có công việc mới tối thiểu phải bằng và tốt hơn nơi ở cũ; đề nghị bà con nhân dân hết sức ủng hộ chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, sớm bàn giao đất để tạo điều kiện thi công công trình dự án.

Thủ tướng nhiều lần nhấn mạnh: "Việc khởi công dự án là quan trọng, nhưng việc hoàn thành dự án này trong 2 năm tới còn quan trọng hơn nữa.

Các bộ ngành, địa phương, nhân dân, nhà thầu cần chung sức đồng lòng, quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, "vượt nắng, thắng mưa" để hoàn thành dự án bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng, không đội vốn, không thất thoát vốn, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm người dân có cuộc sống và sinh kế ít nhất là bằng hoặc hơn nơi ở cũ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí".

Tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại ĐBSCL

Tuyến cao tốc giai đoạn 1 có tổng chiều dài 188,2km. Điểm đầu kết nối QL91 thuộc TP Châu Đốc (An Giang). Điểm cuối giao quốc lộ Nam Sông Hậu, kết nối đường dẫn cảng Trần Đề (Sóc Trăng). Tổng mức đầu tư 44.691 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Giai đoạn 1, dự án được đầu tư quy mô phân kỳ 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ được đầu tư quy mô 6 làn xe.

Điểm đầu dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, vị trí ở TP Châu Đốc (An Giang) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Về phân cấp thực hiện các dự án, dự án thành phần đầu tư các đoạn tuyến đường bộ cao tốc theo hình thức đầu tư công thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ được chia làm 4 dự án thành phần do 4 địa phương có dự án đi qua làm cơ quan chủ quản.

Trong đó, dự án thành phần 1 chiều dài hơn 57km thuộc địa phận tỉnh An Giang và TP Cần Thơ do UBND tỉnh An Giang là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư 13.800 tỷ đồng.

Dự án thành phần 2 dài hơn 37km thuộc địa phận TP Cần Thơ do UBND TP Cần Thơ là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư gần 9.900 tỷ đồng.

Dự án thành phần 3 chiều dài gần 37km thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang do UBND tỉnh Hậu Giang là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư trên 9.900 tỷ đồng.

Dự án thành phần 4 có chiều dài gần 57km thuộc địa phận tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng do UBND tỉnh Sóc Trăng là cơ quan chủ quản. Sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 11.100 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 sẽ cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn năm 2025, cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành, đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.