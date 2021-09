Thủ tướng đề nghị Pháp viện trợ, cho Việt Nam vay vắc xin

Dân trí Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tiếp tục viện trợ, cho vay, nhượng lại vắc xin cho Việt Nam và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19.

Bộ Ngoại giao cho biết, chiều 22/9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Pháp Nicolas Warnery.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam và Pháp có mối quan hệ truyền thống, gắn kết về mọi mặt, từ lịch sử, quan hệ chính trị, hợp tác kinh tế đến văn hóa - nghệ thuật, con người; khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Thúc đẩy quan hệ hai nước vừa có tính chiến lược, vừa là yêu cầu khách quan; góp phần tăng cường tiềm lực mỗi nước, để mỗi nước tự phát huy tiềm năng, thế mạnh của mình, cùng phát triển, đó chính là hợp tác đi vào chiều sâu và thực chất.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Pháp Nicolas Warnery chiều 22/9 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Một lần nữa, Thủ tướng gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ và nhân dân Pháp đã hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời vắc xin phòng ngừa Covid-19 và trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam.

Trong bối cảnh đại dịch, Thủ tướng mong muốn quan hệ hợp tác truyền thống, lâu đời và rất hiệu quả trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam và Pháp càng được củng cố, thắt chặt hơn nữa, đặc biệt là trong việc chia sẻ kinh nghiệm chống dịch, đề nghị Pháp tiếp tục viện trợ, cho vay, nhượng lại vắc xin cho Việt Nam và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc điều trị Covid-19, thúc đẩy các doanh nghiệp, tổ chức Pháp hỗ trợ một số trang thiết bị y tế cho Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam nâng cao năng lực hệ thống y tế và phát triển ngành công nghiệp dược.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023, Thủ tướng mong muốn hai nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đưa quan hệ đối tác chiến lược đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, nhất là trao đổi đoàn cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có và đẩy mạnh các dự án quan trọng, các định hướng ưu tiên...

Liên quan đến Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Hà Nội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cùng với các nhà thầu nước ngoài khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Đại sứ Pháp bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp, thể hiện qua các điện đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian vừa qua và trong việc phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau kiểm soát dịch bệnh.

Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam là đối tác Đông Nam Á quan trọng, là cầu nối giúp thúc đẩy quan hệ Đối tác phát triển Pháp - ASEAN cũng như quan hệ EU - ASEAN; đồng thời mong muốn quan hệ với Việt Nam tiếp tục được tăng cường thực chất, hiệu quả hơn và sẽ phối hợp chặt chẽ cùng Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu hai bên cùng quan tâm.

Đại sứ Warnery bày tỏ cảm kích trước sự quan tâm của Chính phủ Việt Nam và cá nhân Thủ tướng đối với các doanh nghiệp Pháp, khẳng định nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Pháp như Airbus, Thales, EDF, Total, Air Liquide… mong muốn tham gia đầu tư vào các dự án tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ cao.

Về thương mại, Đại sứ cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của Pháp để thúc đẩy sớm hoàn tất phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EU - Việt Nam (EVIPA); sẵn sàng tìm mọi khả năng viện trợ thêm vắc-xin cho Việt Nam trong thời gian tới; thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ cảnh báo ‟thẻ vàng" với thủy sản Việt Nam.

Hai bên đánh giá hợp tác Việt Nam và Pháp trong khuôn khổ đa phương ngày càng được thắt chặt; nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại các quốc gia nói tiếng Pháp.

Về vấn đề Biển Đông, Đại sứ Warnery khẳng định Pháp mong muốn duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Châu Như Quỳnh