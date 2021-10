Thủ tướng đề nghị các nước hỗ trợ sản xuất thuốc điều trị Covid-19

Dân trí Thủ tướng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hỗ trợ tiếp cận và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị Covid-19 cho ASEAN, tăng cường khả năng cảnh báo sớm.

Chiều 27/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN+3 lần thứ 24. Lãnh đạo các nước ASEAN, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Tổng Thư ký ASEAN cùng dự Hội nghị này.

Tại Hội nghị, các lãnh đạo đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác ASEAN+3 thời gian qua, nhất trí cần triển khai hiệu quả kế hoạch công tác hợp tác ASEAN+3 giai đoạn 2018-2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (Ảnh: Quốc Chính).

Các nước ASEAN+3 nhất trí dành ưu tiên hợp tác ứng phó đại dịch, giảm thiểu các tác động kinh tế - xã hội, thúc đẩy phục hồi toàn diện hướng tới phát triển bền vững, và xem xét dỡ bỏ hạn chế đi lại giữa các nước trong khu vực khi có điều kiện an toàn. Các nước cam kết tiếp tục thúc đẩy tự do hóa thương mại và liên kết kinh tế khu vực, sớm phê chuẩn và triển khai Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc khẳng định tiếp tục ủng hộ các sáng kiến của ASEAN về phòng chống Covid-19 như Quỹ ASEAN ứng phó Covid-19, kho dự phòng vật tư y tế khu vực và khung phục hồi tổng thể ASEAN, tiếp tục cung cấp vaccine và các trang thiết bị y tế cho các nước ASEAN, tăng cường hợp tác nghiên cứu và phát triển vaccine hướng tới nâng cao năng lực tự chủ vaccine trong khu vực, đồng thời tiếp tục hỗ trợ các nước ASEAN nâng cao năng lực y tế dự phòng ứng phó với bùng phát dịch bệnh trong tương lai.

Các nước đối tác khẳng định tăng cường hỗ trợ và hợp tác với ASEAN trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế số, thương mại điện tử, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển xanh và bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh và đề nghị các nước ASEAN+3 cần tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh trong ứng phó khủng hoảng nhất là khi đại dịch Covid-19 và các thách thức còn phức tạp, thúc đẩy hợp tác đa phương quốc tế kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, duy trì ổn định và khôi phục phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại khu vực, nhất là đối với các vấn đề có tính khu vực và toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các nước ASEAN+3 cần đẩy mạnh cách tiếp cận mới linh hoạt và an toàn, thích ứng với trạng thái bình thường mới. Theo đó cần tập trung hợp tác nâng cao năng lực, nhất là khả năng tự chủ về vaccine và thuốc điều trị.

Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN+3 chiều 27/10 (Ảnh: Quốc Chính).

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hỗ trợ tiếp cận và chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine, thuốc điều trị Covid-19 cho ASEAN, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và các biện pháp chống dịch, tăng cường khả năng cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin và phối hợp ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.

Nhằm khắc phục tác động của dịch bệnh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững, Thủ tướng nhấn mạnh ASEAN+3 cần hợp tác ổn định các nền tảng kinh tế - tài chính vĩ mô, thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, có các giải pháp thực chất, hiệu quả phục hồi các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, nâng cao tay nghề cho người lao động ở ASEAN, tăng cường các cơ chế ổn định tài chính khu vực. Thủ tướng cũng mong các đối tác hỗ trợ ASEAN trong hợp tác môi trường, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, chống biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, thu hẹp khoảng cách số, góp phần đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất các nước nghiên cứu thiết lập mạng lưới an sinh xã hội trong khu vực, tăng cường bảo đảm an sinh, an toàn xã hội cho người dân ASEAN+3.

Thủ tướng đề nghị các nước hỗ trợ sản xuất thuốc điều trị Covid-19 (Ảnh: Quốc Chính).

Chia sẻ ý kiến của các nước, Thủ tướng nhấn mạnh hợp tác ASEAN+3 cần tiếp tục đóng góp tích cực cho duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, đồng thời đề nghị Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc ủng hộ nỗ lực của ASEAN xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác, khẳng định ASEAN sẵn sàng tham gia đóng góp hỗ trợ tiến trình đối thoại, hợp tác vì hòa bình bền vững, các vấn đề nhân đạo và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN+3 đã thông qua tuyên bố về hợp tác sức khỏe tinh thần ở trẻ vị thành viên và trẻ nhỏ.

Châu Như Quỳnh