Thủ tướng Chính phủ: "Sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết!"

Dân trí Làm việc với tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Chăm lo sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, là trước hết. Không để lây nhiễm trong cộng đồng…".

Không để lây nhiễm trong cộng đồng

Sáng 11/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận định: Chính phủ ghi nhận những thành tựu về kinh tế, xã hội mà tỉnh Tây Ninh đạt được trong thời gian qua. Tỉnh cần tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa để bảo vệ thành quả đạt được, để đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Không được chủ quan và cần phải khắc phục những hạn chế, bất cập để kinh tế phát triển hơn.

Thủ Tướng Phạm Minh Chính làm việc tại Tây Ninh. (Ảnh Quốc Chính).

Thủ tướng cũng xác định, Tây Ninh có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của khu vực. Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh phải có quyết tâm cao hơn để đưa Tây Ninh trở thành tỉnh phát triển kinh tế trọng điểm ở khu vực phía Nam.

Đề cập đến công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng cho rằng, tỉnh Tây Ninh đang ở khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Vì vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, Tây Ninh phải có phương án mạnh mẽ hơn so với phương án hiện nay, dứt khoát không lơ là, chủ quan. Đồng thời, không được hốt hoảng, mất bình tĩnh, mất kiên định; phải kiên trì, kiên nhẫn khi tình hình diễn ra xấu hơn.

"Chăm lo sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, là trước hết. Không để lây nhiễm trong cộng đồng. Mà đã lây nhiễm trong cộng đồng thì tập trung cứu chữa, hạn chế tối thiểu tử vong!", Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo.

Thủ tướng tặng quà động viện đội ngũ y tế đang thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19 tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tây Ninh. (Ảnh Quốc Chính).

Tại buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Tây Ninh phải tập trung thực hiện 2 nhiệm vụ chính thời điểm hiện tại là chống dịch và phát triển kinh tế, phải có những phương án quyết liệt hơn trong tình huống dịch Covid-19 tại địa phương trở nên phức tạp.

Triển khai ngay công tác hỗ trợ người dân

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Tây Ninh trong công tác phòng chống dịch suốt thời gian qua. Nhưng Bộ trưởng cũng nhấn mạnh tinh thần lúc này là không được chủ quan, lơ là trong công tác chống dịch.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH đề nghị lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cần chủ động xây dựng những phương án chống dịch ở mức độ cao hơn, chỉ những nơi nào an toàn mới cho sản xuất, những nơi không an toàn, hoặc dự báo không an toàn thì dừng hoạt động.

Thủ tướng cùng đoàn công tác đến thăm, kiểm tra tại CDC Tây Ninh. (Ảnh Quốc Chính).

Ông Đào Ngọc Dung cũng dành nhiều thời gian nói về công tác hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Theo ông, hiện Tây Ninh có khoảng 10.000 lao động tự do, phần đông là người bán vé số, cuộc sống gặp nhiều khó khăn trong thời điểm này. Do đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Tây Ninh phải nhanh chóng triển khai thực hiện gói hỗ trợ an sinh cho người lao động tự do.

Ngoài ra, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng đề nghị Tây Ninh chú trọng hơn công tác phòng chống dịch tại các khu công nghiệp; Khuyến khích các doanh nghiệp giãn cách từ khâu chia ca làm việc, ăn ở, đi lại; Tốt nhất là lo cho người lao động thực hiện "3 tại chỗ", gồm: làm việc tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ và chống dịch tại chỗ, theo phương án an toàn nhất.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH cũng đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh nghiên cứu tình hình diễn biến dịch Covid-19 tại các tỉnh lân cận để rút kinh nghiệm, có biện pháp chủ động trong việc chống dịch Covid-19 ở các nơi tập trung đông công nhân, không để tình trạng hoảng loạn khi phát hiện các ca bệnh.

Ngoài ra, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu Tây Ninh phải kiểm soát chặt tuyến biên giới, rà soát kỹ những người nước ngoài đang lao động trên địa bàn tỉnh tây Ninh, đặc biệt là những lao động trái phép để tránh nguy cơ lây nhiễm từ các nơi này.

Xuân Duy