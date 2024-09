Thủ tướng: An toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà

Sáng 22/9, tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông" do Tỉnh ủy Bắc Ninh và Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp tổ chức.

Theo UBND tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi được chọn thí điểm xây dựng "Tỉnh ATGT", tháng 3/2023, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch; 18 quy tắc Văn hóa giao thông của người Bắc Ninh; 6 bộ tiêu chí về ATGT...

Sau hơn một năm thực hiện, tỉnh đã đạt nhiều kết quả nổi bật, dần hình thành văn hóa giao thông của người Bắc Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, bảo đảm an toàn, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị sơ kết một năm "Tỉnh an toàn giao thông" tại Bắc Ninh (Ảnh: Bắc Ninh).

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, triển khai sâu rộng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; hạ tầng giao thông được tăng cường, nhiều công trình trọng điểm được đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành, nhiều bất cập tồn tại nhiều năm được khắc phục.

Việc triển khai sử dụng công nghệ được đẩy mạnh, trong đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đã sử dụng AI trí tuệ nhân tạo phân tích hình ảnh để "phạt nguội"; chỉ huy điều hành giao thông hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Sau hơn một năm thực hiện, các lực lượng chức năng đã xử phạt 45.401 trường hợp, với số tiền 103,5 tỷ đồng (tăng 101% so với trước khi xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông").

Riêng vi phạm nồng độ cồn, tỉnh đã xử phạt 15.067 trường hợp (tăng 146%), xử phạt tốc độ 6.377 trường hợp, tăng hơn 5 lần. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm sâu, giảm 16% số vụ, 20% số người chết, 19% người bị thương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo tỉnh nghe giới thiệu về các tính năng tại Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh (Ảnh: Bắc Ninh).

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sáng kiến của Bộ Công an về triển khai thí điểm mô hình "Tỉnh an toàn giao thông".

Theo Thủ tướng, là địa phương đầu tiên được Bộ Công an lựa chọn thí điểm, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai mô hình này với cách làm, bước đi phù hợp với bối cảnh, tình hình, điều kiện cụ thể trên địa bàn, đạt những kết quả tích cực, làm thay đổi bộ mặt trật tự ATGT của tỉnh, góp phần bảo vệ cuộc sống bình an của nhân dân.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và những kết quả quan trọng đã đạt được của Bộ Công an, các bộ, ngành, địa phương trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông thời gian qua; trong đó có những thành tích nổi bật từ mô hình "Tỉnh an toàn giao thông" tại Bắc Ninh.

Thủ tướng nhấn mạnh, an toàn giao thông là hạnh phúc cho mọi nhà. Đại hội XIII của Đảng đã xác định "Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân". Trong đó, an toàn giao thông là vấn đề quan trọng được toàn xã hội quan tâm và các cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng chức năng đảm bảo.

"Việc thí điểm xây dựng mô hình "Tỉnh an toàn giao thông" có ý nghĩa quan trọng trên nhiều khía cạnh về cả kinh tế, xã hội, trật tự an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiến thức, văn hóa và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, ông nói.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự ATGT.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: Bắc Ninh).

Thủ tướng Chính phủ đề nghị sau Hội nghị, Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tổng kết, hoàn thiện mô hình "Tỉnh an toàn giao thông", các cơ quan nghiên cứu, tính toán, triển khai nhân rộng xây dựng mô hình với lộ trình, bước đi, cách làm phù hợp tình hình, điều kiện của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng, mục tiêu là tất cả các tỉnh, thành phố đều là tỉnh an toàn giao thông.