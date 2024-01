Thứ trưởng Lê Quốc Hùng viếng phó trưởng công an phường hy sinh

Trưa 16/1, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quốc Hùng dẫn đầu đã đến viếng Trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân ở Huế vừa hy sinh.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng và Đoàn công tác dâng hương, tưởng nhớ Trung tá Trần Duy Hùng, Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế, vừa hy sinh vì sự bình an của người dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm hỏi, động viên, sẻ chia trước những mất mát to lớn của gia đình, vợ, con, mẹ của Trung tá Trần Duy Hùng và mong muốn những thân nhân cố gắng sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng động viên, thăm hỏi người thân Trung tá Trần Duy Hùng (Ảnh: Vi Thảo).

Thứ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước, Bộ Công an luôn quan tâm, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công an hy sinh, chia sẻ những đau thương để thân nhân các gia đình sớm vượt qua mất mát lớn lao này.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, Thành ủy Huế, UBND TP Huế, Công an tỉnh, Công an TP Huế quan tâm, có chính sách phù hợp, kịp thời, tạo điều kiện giúp đỡ gia đình Trung tá Trần Duy Hùng sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước tinh thần hy sinh dũng cảm, vì bình yên cuộc sống cho nhân dân của Trung tá Trần Duy Hùng, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn từ Đại úy lên Trung tá cho đồng chí Trần Duy Hùng, trao Quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cùng lãnh đạo tỉnh cũng đã đến viếng và động viên gia đình Trung tá Trần Duy Hùng.

Như Dân trí đã thông tin, chiều tối 12/1, Trung tá Trần Duy Hùng cùng tổ công tác công an phường Thủy Vân khống chế đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999) có biểu hiện bệnh lý loạn thần, thường xuyên chặn xe, gây rối trật tự công cộng, đe dọa tính mạng, tài sản của người dân đi qua đường.

Quá trình dũng cảm áp sát khống chế đối tượng, Đại úy Trần Duy Hùng bị Sang đâm nhiều nhát. Do vết thương quá nặng, Đại úy Trần Duy Hùng đã hy sinh.

Cơ quan chức năng cũng đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Tấn Sang để điều tra, làm rõ.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết Bộ Công an xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ khen tặng Huân chương Dũng cảm cho Trung tá Trần Duy Hùng.

Vi Thảo