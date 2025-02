Thứ trưởng Bộ Công an: "An ninh trên tất cả lĩnh vực trong tầm kiểm soát"

Báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 7/2, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân quan tâm nhiều nội dung Hội nghị Trung ương vừa thảo luận, trong đó có việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Đề án bổ sung mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên để đạt tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

Cử tri cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã làm xuyên Tết, xuyên đêm, xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" đối với các vi phạm.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo công tác dân nguyện tháng 1 (Ảnh: Phạm Thắng).

Tuy nhiên, theo ông Bình, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cần được các cơ quan chức năng quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đề cập đến những vấn đề cử tri lo lắng, ông Bình nhắc đến tình trạng ngộ độc thực phẩm; mất an toàn lao động còn xảy ra; một số vụ cháy rừng, cháy nhà dân gây thiệt hại lớn về tài sản…

Bổ sung thêm những vấn đề nổi cộm, Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhắc đến tình trạng lừa đảo qua mạng. Bà đánh giá vừa qua, Bộ Công an tập trung triệt phá tội phạm lừa đảo qua mạng hết sức hiệu quả, làm một vụ cảnh tỉnh cả lĩnh vực.

Dẫn chứng vụ lừa đảo do Công an Bắc Ninh triệt phá, số lượng người bị lừa lên tới 13.000 người, số tiền lên tới cả nghìn tỷ đồng, bà Hải nhận định hệ thống lừa đảo hết sức bài bản, chặt chẽ.

Trưởng Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Phạm Thắng).

Trưởng Ban Công tác đại biểu cũng chia sẻ lại việc chính bố mẹ bà cũng bị gọi điện lừa đảo liên quan việc nộp tiền điện, và việc này xảy ra thường xuyên.

Theo bà, bên cạnh việc triệt phá tội phạm, cần tăng cường tuyên truyền, công khai thủ đoạn để người dân không bị lừa đảo.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cho rằng tội phạm trên không gian mạng là vấn đề nan giải, mang tính chất toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ Công an cho biết đặc điểm của tội phạm này là sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn đa dạng, phối hợp, cấu kết cả trong và ngoài nước. Do công nghệ cao và nhiều thủ đoạn ảo nên công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

Trước thực tế nhiều người dân là bị hại của tội phạm công nghệ cao, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết do có yếu tố hám lợi của chính người dân, nên cần đẩy mạnh công tác phòng ngừa.

"Trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng ngừa về nghiệp vụ là của lực lượng công an, còn phòng ngừa xã hội là của cả hệ thống chính trị, không chỉ của riêng lực lượng công an", ông Tỏ nói và đề nghị sự vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Phạm Thắng).

Cho biết tình hình an ninh chính trị ổn định, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định an ninh trên tất cả lĩnh vực "đang nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng".

Trong đó, vấn đề an toàn giao thông được nhân dân đánh giá rất tốt khi không có ùn tắc, tai nạn giao thông giảm đến 36%. "Đây là điều rất đáng mừng", ông Tỏ nói.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triệt phá nhiều đường dây tội phạm trên không gian mạng, đảm bảo trật tự xã hội, giúp tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí.

Lưu ý việc còn tư tưởng hám lợi của người dân khiến các nạn nhân dễ bị lừa hơn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo trên mạng để nâng cao tính phòng ngừa trong nhân dân.