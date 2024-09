Thông tin trái chiều vụ "hôi của" xe gặp nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Chiều 30/9, thông tin với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Trí Dũng (32 tuổi, chủ tài khoản Facebook "Dũng Ba Tư") - người chia sẻ câu chuyện "hôi của" xe gặp nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây xôn xao dư luận, khẳng định mình không gửi đơn tố cáo vụ việc tới cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ.

"Tôi nghĩ rằng của thì mất rồi, bà con toàn nông dân, người có tuổi rồi. Không hay ho gì việc câu like liên quan đến sự việc không may", anh Dũng nói và cho biết việc đăng tải sự việc lên mạng chỉ để nêu tình huống thực tế, cảnh tỉnh chứ không phải tố giác những người dân đó.

Chia sẻ của chủ Facebook Dũng Ba Tư về chuyện "hôi của" xe ô tô chở lân, đạm gặp tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây xôn xao dư luận (Ảnh: N.T.D).

Anh Dũng là quản lý điều hành chiếc xe tải chở hàng gặp sự cố, đổ nghiêng trên đường cao tốc nêu trên. Thời điểm gặp nạn, xe đang vận chuyển đạm, lân (dùng cho trồng trọt) từ tỉnh Lào Cai về Hải Phòng.

"Khoảng 21h ngày 26/9 ô tô gặp nạn. Khi đó lái xe một mình ở hiện trường nên đã thuê bốc vác hàng với giá 15 triệu đồng. Đến 10h ngày 27/9 tôi cùng một lái xe nữa lên hiện trường giám sát việc sang hàng để giải phóng xe. Đến tầm 22h ngày 27/9, người dân hai bên đường ào vào, tôi cùng anh em có nói "hàng của bọn em rất đắt, xin mọi người giúp đỡ đừng lấy"; bà con có tốt thì hót hộ, đợi bốc hàng lên xe thừa lại ở đường thì hẵng lấy", anh Dũng nhớ lại.

Tuy nhiên, theo anh Dũng, nhiều người lại khuân vác hàng của mình sang bên lan can phía rìa đường cao tốc mặc cho lưu lượng xe trên cao tốc vẫn đang lưu thông.

"Bốc vác được thuê cứ làm, còn dân lấy cứ lấy. Họ luôn miệng nói hót hộ xin 1-2 bao. Quá bất lực với bối cảnh đó nên tôi kệ người ta lấy thì lấy. Bối cảnh diễn ra quá hỗn loạn, mặc dù CSGT liên tục cấm người dân vào đường cao tốc. Số hàng mất không hề nhỏ", anh Dũng kể lại.

Anh Dũng cho rằng số hàng đã mất không hề nhỏ nhưng không hề có ý định tố cáo những người dân địa phương đã "hôi của" (Ảnh: N.T.D).

Theo anh Dũng, cơ quan chức năng huyện Cẩm Khê đã liên hệ, trao đổi với lái xe tải. Trong 1-2 ngày tới, anh sẽ trở lại xã Minh Tân (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ) để gặp gỡ người dân xin chuộc lại hàng hóa nhằm giảm thiệt hại.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 30/9, ông Ngô Quang Ước, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê khẳng định đã yêu cầu Công an huyện Cẩm Khê và UBND xã Minh Tân vào cuộc quyết liệt, làm rõ sự việc.

"Đồng chí Trưởng Công an huyện nói với tôi là đã gọi trực tiếp cho lái xe chở hàng thì lái xe nói không có ý kiến gì, người dân ra khênh giúp hàng chứ không phải ra lấy, không phải cướp. Một số túi hàng bị bục, người dân có buộc lại giúp. Đó là lái xe nói với công an huyện", ông Ước thông tin.

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Khê cho biết đã yêu cầu công an sớm làm rõ sự việc (Ảnh: N.T.D).

Ông Ước nói, do đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc quản lý của Cục CSGT (Bộ Công an) nên khi xảy ra sự việc Công an huyện Cẩm Khê không nhận được thông tin. Sau khi sự việc được đưa lên mạng xã hội ngày 30/9 gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của địa phương, lực lượng công an đã vào cuộc xác minh.

Trước việc chủ hàng phản ánh nhiều người dân địa phương "hôi của", lấy hàng trong đêm, Chủ tịch huyện Cẩm Khê khẳng định đã giao công an kiểm tra, cần thiết sẽ mời cả chủ hàng và lái xe tới làm rõ.

"Tôi đã yêu cầu kiểm tra rồi. Nếu đúng có việc "hôi của" ô tô gặp nạn thì cần xử lý nghiêm. Còn nếu phản ánh trên mạng xã hội không đúng thì công an cũng xem xét xử lý luôn, bởi sự việc ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của địa phương", lãnh đạo huyện Cẩm Khê nhấn mạnh.