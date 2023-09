Thời tiết ngày khai giảng 5/9: Miền Bắc oi nóng, Nam Bộ mưa dông

Ngày 5/9, sau một ngày xuất hiện mưa dông và chuyển mát, thời tiết miền Bắc khô ráo trở lại. Nhiệt độ tăng dần lên ngưỡng cao nhất 33 độ C, trời hửng nắng. Thời tiết thuận lợi trong ngày khai giảng năm học mới.

Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ còn duy trì trạng thái nhiều mây, âm u. Mưa dông xuất hiện nhiều trong ngày, gia tăng về chiều và đêm. Tổng lượng mưa trong 24 giờ phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Mưa dông có thể xuất hiện ở các tỉnh, thành phố Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày khai giảng năm học mới 5/9 (Ảnh minh họa: Hải Long).

Hôm nay, vùng mưa cũng lan rộng ra khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận nhưng chủ yếu về đêm. Ban ngày, thời tiết Trung Bộ có nắng, khô ráo, vẫn thuận lợi cho học sinh tựu trường. Một số thời điểm có thể xuất hiện nắng nóng 35 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo mưa lớn cục bộ ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có thể kéo dài đến khoảng ngày 6/9. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa kéo dài trong nhiều ngày tới.

Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bản đồ dự báo mưa từ 7h đến 23h ngày 5/9 ở khu vực Nam Bộ (Ảnh: Đài KTTV Nam Bộ).

Tại TPHCM từ ngày 5-10/9, xác suất mưa 75-85%, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C.

Nguyên nhân mưa nhiều chủ yếu do hoạt động của gió mùa Tây Nam. Trong ngày 5/9, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh, kèm theo ảnh hưởng từ dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ tiếp tục duy trì.

Khoảng ngày 5-8/9 áp cao cận nhiệt đới lấn tây có trục qua Nam Bộ. Đồng thời ngày 9/9 có khả năng tồn tại vùng hội tụ gió trên khu vực Nam Bộ. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh.

Trong 48 giờ đến 10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ nâng trục lên phía bắc và suy yếu dần. Khoảng ngày 10-11/9 có khả năng thiết lập trở lại rãnh áp thấp có trục qua khu vực các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ.

Dải hội tụ nhiệt đới, rãnh áp thấp, áp cao cận nhiệt đới đều là các diễn biến thời tiết phức tạp, thường gây mưa dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo, trong mưa dông người dân cần đề phòng nguy hiểm khi tham gia giao thông và làm việc ngoài trời. Ngoài ra, mưa lớn có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, ven sông, các đô thị.

(Nguồn: Đài KTTV Nam Bộ).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 5/9:

- Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất ngày phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa dông cục bộ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: Mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.