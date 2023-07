Thời tiết ngày 28/7: Miền Bắc mưa dông giải nhiệt

Ngày 28/7, miền Bắc kết thúc đợt nắng nóng trên diện rộng khi mưa lớn xuất hiện ở nhiều nơi. Mưa tập trung ở Tây Bắc và Việt Bắc trong hôm nay, lượng phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm/ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tại các địa phương Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, mưa dông cũng xuất hiện nhưng tập trung về tối và đêm. Lượng mưa dao động 30-70mm.

Đợt mưa này ở miền Bắc khiến nền nhiệt giảm dần. Nắng nóng chỉ còn xuất hiện vài nơi ở Đông Bắc Bộ với mức nhiệt cao nhất 35 độ C. Trong khi đó, Tây Bắc Bộ ghi nhận mức giảm nhiệt nhanh so với một ngày trước, dao động 30-32 độ C.

Mưa dông khả năng duy trì đến hết tuần này ở miền Bắc, nhưng giảm dần qua từng ngày. Ngày 29-30/7, thời tiết chủ đạo là nhiều mây, âm u.

Người dân đề phòng nguy cơ ngập úng đô thị khi mưa lớn trút xuống trong thời gian ngắn (Ảnh minh họa: Nguyễn Hải).

Cùng lúc, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng xuất hiện mưa vừa, nhiều nơi mưa to kèm theo dông. Lượng mưa được dự báo 50-100mm/ngày, một số nơi trên 150mm. Mưa tập trung về chiều và tối 28-29/7, có thể kéo dài đến hết tuần.

Ngoài ra, chiều tối nay, Nam Trung Bộ cũng khả năng hứng mưa rào nhưng nhanh kết thúc. Lượng mưa không quá lớn, phổ biến 10-30mm.

Trước diễn biến mưa dông nhiều nơi trên cả nước, người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngập úng tại các khu đô thị.

Tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, nắng nóng duy trì trong hôm nay khi nhiệt độ cao nhất vẫn chạm ngưỡng 35-37 độ C. Một số nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 55-60%. Từ ngày 29/7, nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần.

Mặc dù không ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta, cơn bão Doksuri đang hoạt động trên Biển Đông gây gió mạnh, sóng lớn trên biển (Ảnh: VNDMS).

Về cơn bão Doksuri trên Biển Đông, cơ quan khí tượng cho biết bão duy trì sức gió mạnh cấp 13-14, giật cấp 16 trong đêm 27/7.

Trong hôm nay (ngày 28/7), bão đi nhanh theo hướng tây tây bắc với vận tốc 20km/h, giảm cấp và tiến vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Thời điểm đổ bộ khu vực này, vùng gần tâm bão có thể duy trì sức gió mạnh nhất 112km/h, tương đương cấp 11.

Sau đó, bão suy yếu nhanh. Tối nay, khi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi thành một vùng áp thấp.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7 và sóng cao 6-8m. Khu vực đông bắc của vùng biển này có gió mạnh cấp 9-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16. Sóng cao 8-10m, biển động dữ dội.