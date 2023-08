Thời tiết ngày 25/8: Miền Bắc tăng nhiệt, Trung Bộ nắng nóng diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 24/8 và sáng sớm 25/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Một số nơi mưa rất to với lượng phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Từ ngày 25/8, mưa có xu hướng giảm dần. Riêng tại Thanh Hóa, Nghệ An, mưa có thể xuất hiện trong hôm nay nhưng với lượng nhỏ, dao động 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Cùng lúc, nắng nóng ở Trung Bộ mở rộng vùng ảnh hưởng đến khắp các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Ninh Thuận. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 35-37 độ C và có thể tăng cao trên 38 độ C vào ngày 26/8.

Nắng nóng ở miền Trung được dự báo kéo dài đến khoảng ngày 27-28/8.

Hà Nội ghi nhận mức tăng nhiệt nhẹ trong 3 ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 25/8:

- Hà Nội: Có mây, trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

- Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to; ngày mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, mưa rào và dông rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa to về đêm. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

- Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

- Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, chiều tối và đêm mưa rào kèm dông vài nơi; ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 34-37 độ C.

- Tây Nguyên: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào kèm dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

- Nam Bộ: Có mây, mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.