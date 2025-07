Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 25/7, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề “Chủ động - Đột phá - Kỷ cương - Đoàn kết”.

Trong nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2020-2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ trên 7.100/8.290 vụ phạm tội về trật tự xã hội (đạt 86%); tiếp nhận 100% và xử lý 97% tố giác, tin báo về tội phạm.

Công an tỉnh này đã khởi tố 341 vụ/657 bị can phạm tội về kinh tế, tham nhũng, môi trường; tỷ lệ thu hồi tài sản đạt trên 70%; khởi tố trên 6.700 bị can phạm tội về ma tuý; bắt, vận động đầu thú 525 đối tượng truy nã…

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Ngọc Kiên).

Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh Phú Thọ luôn chú trọng làm tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, gắn với thực hiện cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân.

Trong nhiệm kỳ qua, hàng năm Công an tỉnh Phú Thọ đều được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp, ngành khen thưởng.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ đề ra mục tiêu phấn đấu hàng năm được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Công an tỉnh đạt Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an trở lên; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; bảo đảm tỷ lệ tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 100% với tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Cơ quan này cũng đặt mục tiêu điều tra khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%; phấn đấu đến năm 2030 đạt mục tiêu ít nhất 50% số xã, phường trên địa bàn tỉnh không có ma tuý…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Ngọc Lâm biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ được yêu cầu chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, xử lý kiên quyết, khôn khéo các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Phú Thọ gồm 9 cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.