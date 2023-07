Thiếu tướng Đinh Văn Nơi được trao Huân chương chiến công hạng Nhất

Ngày 10/7, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh.

Tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Công an tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo Bộ Công an cũng trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Phòng An ninh điều tra; trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng cho 8 cá nhân thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương những thành tích của Công an tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm nay.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Tuyến đề nghị lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung nhiều vấn đề quan trọng.

Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an lưu ý Công an tỉnh tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả kết luận chỉ đạo của Bộ trưởng Công an tại Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm.

Công an Quảng Ninh cũng được quán triệt tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng thời, ông Tuyến cũng đề nghị Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên địa bàn theo hướng từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ.

Bên cạnh đó, lực lượng công an địa phương cần tập trung đấu tranh phòng chống, kéo giảm tội phạm một cách bền vững, nắm chắc tình hình, diễn biến các loại tội phạm để có giải pháp đấu tranh hiệu quả...