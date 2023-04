Thiếu tá CSGT bị xe tông tử vong được truy thăng cấp bậc hàm

Chiều ngày 23/4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an - dẫn đầu đoàn công tác đến viếng Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa, Long An), người đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bắt giữ tội phạm ma túy.

Tại lễ tang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc đã công bố trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với anh Hào; đồng thời trao số tiền 100 triệu đồng trích từ quỹ "Nghĩa tình đồng đội CAND" tới người thân Trung tá Hào.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc thắp nén hương chia buồn cùng gia đình anh Nguyễn Xuân Hào (Ảnh: Hương Liên).

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, Bộ Công an vô cùng thương tiếc trước sự hy sinh của anh Nguyễn Xuân Hào khi cùng đồng đội tham gia trong chuyên án ma túy lớn mà Công an tỉnh Long An đang triệt phá.

"Sự hy sinh của đồng chí Hào đã để lại sự mất mát to lớn cho gia đình nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an ghi nhận sự hy sinh dũng cảm của đồng chí và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc", Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc truy thăng cấp bậc hàm đối với Trung tá Nguyễn Xuân Hào (Ảnh: Hương Liên).

Trước đó, vào chiều 21/4, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 49C-296.01 nghi chở hàng cấm (ma túy), lưu thông với tốc độ cao.

CSGT huyện Đức Hòa đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, tuy nhiên tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy.

Vụ việc khiến Trung tá Nguyễn Xuân Hào và 2 người dân tử vong.

Công an Long An cho biết, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ tại chỗ 2 người ngồi trên ô tô. Qua kiểm tra phương tiện, thu giữ 5kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 4 bánh (nghi là heroin).

Lực lượng chức năng sau đó đã khám xét nhiều địa điểm khác trên địa bàn huyện Đức Hòa; tạm giữ 3 đối tượng khác có liên quan và thu giữ 1kg chất tinh thể rắn (nghi là ma túy dạng đá) và 14 bánh (nghi là heroin).

Tại cơ quan công an, tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 49C-296.01 khai nhận trước đó có sử dụng ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án giết người và hoàn chỉnh thủ tục để khởi tố bị can đối với tài xế ô tô về hành vi Giết người.