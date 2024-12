Thiếu niên 16 tuổi đi lạc 200km được CSGT đưa về nhà

Ngày 11/12, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, tổ công tác thuộc Phòng CSGT công an tỉnh, phối hợp với Công an huyện Lương Sơn vừa giúp đỡ, đưa một thiếu niên người Mông đi lạc gần 200km về nhà an toàn.

Em L. được lực lượng CSGT giúp đỡ đưa về nhà an toàn sau khi đi lạc gần 200km (Ảnh: Công an Hòa Bình).

Trước đó, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện một thiếu niên đang ngồi co ro bên vệ đường trong tình trạng mệt mỏi, lạnh và đói.

Qua xác minh, các chiến sĩ CSGT biết được, nam thiếu niên này đã rời khỏi nhà bằng xe đạp nhiều ngày qua. Khi đến địa phận tỉnh Hòa Bình thì bị lạc và không nhớ đường về nhà.

Lực lượng công an đã đưa thiếu niên này tới cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ ăn uống, nghỉ ngơi và động viên tinh thần để bình tĩnh trở lại.

Thiếu niên này cho biết, tên là S.A.L. (SN 2008), dân tộc Mông, trú tại xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (cách nơi được lực lượng công an giúp đỡ gần 200km). Sau đó, lực lượng CSGT đã đưa em L. về quê, bàn giao cho gia đình an toàn.