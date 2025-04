Thiếu niên 15 tuổi đuối nước tại khu vực Bến Me trên sông Hương

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, cháu N.Đ.T.T. (SN 2010), trú tại phường An Hòa, quận Phú Xuân, cùng nhóm bạn đến vui chơi và tắm ở khu vực cầu hình bán nguyệt tại Bến Me trên sông Hương, đoạn trước cửa Nhà Đồ, phường Thuận Hòa.

Trong lúc bơi tại khu vực này, cháu T. không may bị đuối nước. Dù đã được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu, nhưng cháu không qua khỏi. Theo lãnh đạo bệnh viện, bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn hô hấp trước khi được đưa vào cơ sở y tế.

Thi thể của nạn nhân được gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Bà Cao Thị Minh Châu, Quyền Chủ tịch UBND phường Thuận Hòa, cho biết, khu vực Bến Me có mực nước sâu và cơ quan chức năng đã cắm bảng cảnh báo. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân nhắc nhở con em không tắm sông để tránh tai nạn đáng tiếc.

Trước đó, ngày 16/4, cháu P.N.M., học sinh lớp 7 Trường Tiểu học và THCS Thủy Tân, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy, bị sóng biển cuốn trôi và mất tích khi đi tắm cùng bạn tại khu vực biển xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, thành phố Huế.

Sau 2 ngày tổ chức tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân và bàn giao cho gia đình tổ chức hậu sự.

Bến Me trên sông Hương là địa điểm nổi tiếng, thu hút nhiều người tham quan, chụp ảnh và tập thể dục, đặc biệt từ khi thành phố Huế chỉnh trang, xây dựng tuyến đường đi bộ dọc bờ sông và làm cầu vồng hình bán nguyệt bằng gỗ tại khu vực này.

Vào mùa hè, nhiều người tìm đến Bến Me để tắm sông và chèo sup, trong đó có rất nhiều gia đình đưa theo người già và trẻ em. Ngoài khu vực Bến Me, dọc sông Hương còn có nhiều bến tắm tự phát khác, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.