Thiếu niên 14 tuổi đạp xe đi lạc 70km

Chiều 21/10, thông tin từ Công an xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), cho hay, đơn vị này vừa hỗ trợ nam thiếu niên 14 tuổi đi lạc đoàn tụ cùng gia đình.

Cụ thể, vào tối 20/10, Công an xã Cẩm Thịnh nhận được tin báo của người dân về việc có một thiếu niên không rõ nhân thân, lai lịch đi lạc vào địa bàn.

Công an xã Cẩm Thịnh bàn giao thiếu niên đi lạc cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi đưa về trụ sở, lực lượng chức năng xác định thiếu niên tên P.X.Đ. (14 tuổi, trú thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Khuya cùng ngày, công an địa phương đã liên hệ được với gia đình và bàn giao cho người thân đưa về nhà an toàn.

Theo người thân, thiếu niên Đ. từ nhỏ không có bố, bị chậm phát triển về trí tuệ, nhận thức. Sáng 20/10, Đ. đạp xe đi thăm người thân nhưng bị lạc vào Hà Tĩnh với quãng đường khoảng 70km.

Gia đình đi tìm kiếm nhiều nơi không được nên đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm.