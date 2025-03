Thi thể trôi dạt vào bãi biển, nghi người đàn ông nước ngoài mất tích

Khoảng 8h ngày 16/3, người dân tại phường Thu Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An phát hiện thi thể một người đàn ông trôi dạt vào bờ biển. Sau đó, thông tin được báo cáo đến chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, chính quyền và Công an phường Thu Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc. Đồng thời, thông báo cũng được gửi đến các địa phương khác để tìm kiếm người thân của nạn nhân.

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông trôi dạt vào vùng biển phường Thu Thủy (Ảnh: Hoàng Kỳ).

Thi thể được phát hiện có nhiều đặc điểm nhận dạng giống với một công nhân người Trung Quốc làm việc tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, người đã được thông báo mất tích trước đó.

Trước đó, Công an xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc thông báo về việc người đàn ông nước ngoài mất tích (Ảnh Công an xã Nghi Đồng).

Ông Phạm Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Thu Thủy, cho biết, sau khi phát hiện thi thể, đại diện công ty nơi người đàn ông làm việc đến địa phương để làm thủ tục nhận dạng.

"Công an phường Thu Thủy, Công an xã Nghi Đồng đang phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, tử thi và điều tra theo quy định của pháp luật", ông Hải nói.