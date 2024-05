Thi đua làm theo gương Bác nơi địa đầu Tổ quốc

Mô hình liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra của các hộ dân thực hiện cải tạo vườn tạp ở huyện Xín Mần. (Ảnh: Văn Long).

Những tấm gương điển hình

Đến Chín Chu Lìn, thôn vùng cao biên giới còn nhiều khó khăn của xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, người dân trong thôn không ai không biết đồng chí Dương Văn Pao, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn. Chín Chu Lìn là nơi sinh sống của 76 hộ dân chủ yếu là đồng bào dân tộc Hoa, trình độ dân trí, hạ tầng giao thông còn hạn chế, cộng thêm địa hình đồi núi phức tạp, hiểm trở… Vượt qua mọi khó khăn, đồng chí Dương Văn Pao mặc dù không được may mắn như người khác, bị mất 1 tay do tai nạn lao động nhưng đã trở thành "đầu tàu" trong phát triển kinh tế, là gương sáng để bà con trong thôn noi theo.

Anh chia sẻ, "với cương vị là một đảng viên, học theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "tàn nhưng không phế", tôi luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên tìm hướng phát triển kinh tế cho gia đình và địa phương". Xác định một số giống cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất Cao Mã Pờ, anh Pao đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng ngô sang các loại cây ăn quả, dược liệu như đào, mận, lê, ấu tẩu…

Điều đáng nói, sau một thời gian trồng thử nghiệm, hiệu quả kinh tế từ việc trồng Ấu Tẩu mang lại cao gấp 7- 8 lần so với trồng ngô, giúp anh có thêm thu nhập. Hiện gia đình anh Pao có gần 7 nghìn m2 cây Ấu Tẩu, hơn 300 gốc đào ăn quả, đào cảnh quan đem lại nguồn thu ổn định trong 3 năm trở lại đây.

Song song với đó, anh Pao còn phát triển kinh tế từ việc chăn nuôi lợn nái, lợn đen địa phương; chế biến sản phẩm thịt lợn treo gác bếp với hương vị của dân tộc, đồng thời tự mày mò quảng bá trên các trang mạng xã hội và bán online rất hiệu quả.

"Từ những kinh nghiệm của bản thân, trong thời gian tới, tôi cùng với chi bộ thôn sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động bà con cùng nhau làm tốt công tác phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho bà con trong thôn" - Phó Bí thư chi bộ thôn Dương Văn Pao cho biết.

Là lực lượng trực tiếp tham gia trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy, thời gian qua tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Hà Giang luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 6 lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân là động lực quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị được triển khai với nhiều nét mới như: Tổ chức học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa theo các kế hoạch của Đảng cấp trên; chủ động xây dựng các kế hoạch triển khai hàng năm; thực hiện tốt mô hình "Mỗi tháng học tập 01 tấm gương đạo đức, kiểm điểm 01 biểu hiện suy thoái và sinh hoạt chuyên đề"; lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng tới toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị.

Đặc biệt thường xuyên kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ chiến sĩ, qua đó kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, hình thức và biểu dương những cá nhân gương mẫu trong việc học và làm theo gương Bác.

Trong năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh đã phát hiện, bắt giữ tổng số 17 vụ/50 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 43 bánh heroine với trọng lượng trên 15,2kg; 111,764 gam heroine, 308,495 gam thuốc phiện; 9,7 gam ma túy tổng hợp dạng đá; 18.199 viên ma túy tổng hợp; trên 234 triệu đồng... qua đó giúp đẩy lùi tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trung tá Giàng Xuân Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh cho biết: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện 6 lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân đã giúp củng cổ tổ chức chi bộ, giúp cán bộ đảng viên trong đơn vị có sự chuyển biến rõ rệt về bản lĩnh chính trị, tính chủ động và nhiệt huyết trong công việc, luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ những kết quả đạt được đã góp phần đưa chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh thật sự trong sạch, đoàn kết, vững mạnh, 100% cán bộ đảng viên gương mẫu, tự giác và hăng hái thi đua lập thành tích, được các cấp các ngành ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn, đồng thời chủ động tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tìm ra nhiều giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi và đấu tranh với tội phạm về ma túy" - Trung tá Giàng Xuân Chiến cho biết.

Vinh dự và tự hào khi anh Dương Văn Pao và tập thể Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Hà Giang là hai trong số 15 tập thể và 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang biểu dương và tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm vừa qua tỉnh Hà Giang cũng vinh dự khi có 01 tập thể, 02 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tạo sức lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ

Học và làm theo gương Bác, nhiều cá nhân, tập thể ở tỉnh Hà Giang đã sáng tạo và duy trì những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trên nhiều lĩnh vực. Có thể kể đến như trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là mô hình luân chuyển cán bộ tại huyện Đồng Văn; xây dựng Chi bộ kiểu mẫu tại huyện Quản Bạ, Bắc Mê, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, xây dựng người cán bộ "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu", xây dựng "chi bộ bốn tốt", "đảng bộ cơ sở bốn tốt" của Đảng ủy Khối cơ quan - doanh nghiệp tỉnh.

Trong phát triển kinh tế là việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển dược liệu, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tạo sinh kế cho người dân, tăng cường liên kết hộ, nhóm hộ trong sản xuất, kinh doanh, phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Vị Xuyên. Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội là mô hình câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian dân tộc Tày huyện Bắc Mê; mô hình câu lạc bộ yêu thích nhạc cụ văn hóa dân tộc Mông huyện Xín Mần; cán bộ, đảng viên nêu gương thực hiện bài trừ các hủ tục lạc hậu; mô hình Nói không với cưới lớn và hôn nhân cận huyết thống; cưới văn minh, tiết kiệm; thu gom rác thải nhựa; đưa văn hóa truyền thống vào trường học ở huyện Mèo Vạc, Quản Bạ, thành phố Hà Giang.

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh là mô hình phát huy sức mạnh tổng hợp giữa kinh tế và quốc phòng; Quân dân y kết hợp, Bộ đội biên phòng giúp dân phát triển kinh tế, an ninh trật tự thôn, bản, mô hình con nuôi của Đảng ủy Quân sự, Biên phòng, Công an tỉnh…

Đó là những minh chứng sống động cho thấy hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ của phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác ở nơi địa đầu Tổ quốc. Thời gian qua, cùng với việc tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo và nêu gương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã xác định các chủ đề theo từng năm để tổ chức thực hiện, đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu với phương châm "Trên trước, dưới sau", "Người giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu". Tỉnh cũng quan tâm chỉ đạo rà soát, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt việc nêu gương theo các quy tắc ứng xử, các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ nhờ đó giúp mỗi đảng viên, cán bộ từng bước sửa chữa, khắc phục yếu kém, khuyết điểm.

Chia sẻ về cách làm mới của Hà Giang trong việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc lựa chọn nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho cán bộ đảng viên đăng ký bằng những việc làm cụ thể và có đánh giá, bình xét hàng năm. Qua đó góp phần giúp đội ngũ đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc học và làm theo Bác tiếp tục trở thành việc làm thường xuyên, thực chất và đi vào chiều sâu.

Xác định ý nghĩa, vai trò và giá trị to lớn của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực được tỉnh chú trọng đổi mới bằng nhiều hình thức phong phú, nhờ đó tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong đó tập trung tuyên truyền thông qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; sinh hoạt chi bộ, đoàn thể; họp thôn, tổ dân phố; băng rôn, khẩu hiệu; biên soạn tài liệu tuyên truyền bằng các tiếng dân tộc;…

Đáng chú ý, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đã có những cách thức linh hoạt trong hoạt động tuyên truyền như: Huyện ủy Bắc Mê với mô hình "Tủ sách học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; huyện Hoàng Su Phì tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Phụ nữ Hoàng Su Phì thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang" gắn với phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ "Thân thiện, đoàn kết, tự tin, sáng tạo, phát triển", đưa tin về gương người tốt, việc tốt phát sóng trên các trạm truyền thanh không dây ở các xã, thị trấn; huyện Quang Bình tổ chức Hội thảo 73 năm thực hiện Thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi nhân dân các xã thuộc huyện Quang Bình…

Thực tế cho thấy, các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác thời gian qua đã tạo chuyển biến tích cực, trở thành động lực phát triển cho tỉnh Hà Giang với nhiều kết quả quan trọng đạt được trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch. Đặc biệt năm 2023, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng, kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Giang tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực với 31/36 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, tăng 10,85% so cùng kỳ năm 2022; hoạt động xuất nhập khẩu chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 293,58 triệu USD, đạt 127,64% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng, đạt 106,86% kế hoạch. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc với tổng số 3 triệu lượt du khách tham quan, trải nghiệm, tăng 32% so với năm 2022, vượt 20% kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả quan trọng…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn cho biết, thời gian tới, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị của Hà Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về những gương người tốt, việc tốt; định kỳ tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu của địa phương, đơn vị, từ đó tạo được hiệu ứng, sức lan tỏa sâu rộng, cổ vũ mỗi đơn vị, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân tiếp tục nỗ lực thi đua vì mục tiêu "Hà Giang phát triển".

Phương Nghi