Thi đỗ sát hạch lái xe, mòn mỏi chờ bằng lái

Trong vài tháng qua, học viên thi giấy phép lái ôtô và xe máy tại nhiều tỉnh thành phản ánh tình trạng đã thi đạt nhưng bị trì hoãn việc cấp bằng lái.

Theo khảo sát của phóng viên tại một số tỉnh phía Nam, tình trạng này vẫn đang tiếp diễn, gây khó khăn cho người dân, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm.

Mua xe xong "trùm mền" chờ bằng lái

Ngày 23/11, một lãnh đạo trung tâm sát hạch lái xe ở huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết học viên thi đậu sát hạch tại trung tâm từ ngày 8/10 đến nay chưa được trả bằng lái. Số lượng bằng lái trung tâm còn nợ khoảng hơn 7.000.

"Nhiều trường trong thành phố cũng chậm cấp bằng lái cho học viên. Có trường nợ cả chục nghìn bằng", vị này nói.

(Ảnh minh họa: An Huy).

Theo lãnh đạo trung tâm sát hạch, thời điểm cuối năm, người dân đi thi bằng lái rất nhiều, đặc biệt là bằng lái xe máy hạng A1. Việc chậm cấp bằng có thể khiến cuộc sống và công việc của người dân bị ảnh hưởng vì không đủ điều kiện lái xe ra đường.

Trong khi đó, theo ghi nhận của phóng viên, tỉnh Long An cũng đang nợ hàng chục nghìn bằng lái cấp cho người dân do thiếu phôi.

Ông T.M.K. (52 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) cho biết, ông cùng nhiều thí sinh khác thi đậu sát hạch lái xe ngày 24/8. Tuy nhiên, ông K. vẫn chưa được cấp bằng để sử dụng ô tô.

"Tôi mua ô tô đã hơn 2 tháng nay nhưng đâu có dám chạy ra đường vì bằng lái chưa về đến tay. Tôi vay tiền ngân hàng để mua xe chạy dịch vụ. Xe phải "trùm mền" trong khi tôi phải trả tiền lãi ngân hàng mỗi tháng", ông K. nói.

Tại Đồng Nai, các học viên cũng bức xúc vì chưa được trả bằng lái sau nhiều tháng thi đỗ.

Phạm Văn T. (18 tuổi, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết sau khi đậu đại học, anh đăng ký học bằng lái xe máy hạng A1 để đi học tại một trường đại học ở TP Thủ Đức. Dù đã thi xong 2 tháng, anh vẫn chưa được trung tâm sát hạch trả bằng.

"Sở GTVT tỉnh Đồng Nai nói thiếu phôi bằng. Chưa có bằng, tôi phải đi xe buýt 2-3 tuyến mới đến được trường, rất bất tiện", anh T. cho biết.

Tại Đồng Nai, nhiều người dân thi xong bằng lái hạng B1 và B2 vẫn trong tình trạng chờ đợi giấy phép lái xe. Tình trạng thiếu phôi bằng cũng ảnh hưởng đến các tài xế lâu năm có nhu cầu cấp đổi bằng lái hết hạn.

Tháng 10 vừa qua, Sở GTVT tỉnh Đồng Nai ra thông báo tạm dừng tiếp nhận một số thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe năm 2024 do nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe của người dân tăng đột biến.

Theo đại diện Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, tình trạng thiếu phôi bằng xảy ra ở nhiều tháng qua, ảnh hưởng đến công tác cấp đổi bằng mới cho người dân. Đơn vị đã kiến nghị Bộ GTVT cấp bổ sung phôi bằng để phục vụ nhu cầu của người dân.

Cục Đường bộ "khất" đến tháng 12

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở GTVT TPHCM, cho biết, tình trạng thiếu phôi làm bằng lái để cấp cho người dân đang thiếu trên cả nước chứ không riêng TPHCM.

Theo ông An, nguyên nhân thiếu phôi do nhu cầu người dân đi thi bằng lái và cấp đổi giấy phép lái xe tăng đột biến. So với nhu cầu hằng năm, năm nay lượng bằng cần phải cấp ở TPHCM tăng hơn 80% (khoảng 900.000 bằng lái).

Nhu cầu đổi bằng lái từ thẻ giấy sang thẻ nhựa PET góp phần khiến tình trạng khan hiếm phôi bằng thêm trầm trọng (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Từ khi quy định mới về đào tạo các hạng giấy phép lái xe theo Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ 1/6, nhiều người dân hiểu không rõ liền ùn ùn đi đổi bằng lái gây ra quá tải. Bây giờ thành phố muốn mua phôi bằng lái cũng phải qua công tác đấu thầu.

"Thành phố đang chờ có phôi để làm bằng cấp cho người dân. Thành phố vẫn triển khai thi sát hạch và cấp đổi bằng lái bình thường, nhưng buộc phải hẹn người dân chậm cấp bằng một chút. Nếu không có gì thay đổi, cuối tháng 12, thành phố sẽ có đủ bằng cấp cho người dân", ông An nói.

Bên cạnh lý do thiếu phôi, tình trạng chậm trả bằng lái cho người đỗ sát hạch lái xe còn xảy ra do chậm trễ từ phía sở GTVT.

Ông Trần Thiện Trúc, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cho biết, từ 17/6 đến nay, địa phương chưa in được giấy phép lái xe cho các trung tâm sát hạch trên địa bàn tỉnh do đơn vị trúng thầu phụ kiện in không giao phụ kiện.

Theo ông Trúc, dự kiến đến cuối tháng 11, Sở GTVT tỉnh Long An sẽ tiến hành in tất cả các bằng lái trễ hạn cho người dân. "Cuối tháng 11, đơn vị sẽ tiến hành in tất cả các giấy phép lái xe trễ hạn từ ngày 17/6. Thí sinh có thể liên hệ cơ sở đào tạo để nhận bằng", ông Trúc nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam), cho biết tình trạng thiếu hụt phôi bằng lái phát sinh đột suất, nằm ngoài mong muốn.

Phôi bằng lái vẫn được Cục chuyển cho các sở GTVT định kỳ 15 ngày theo nhu cầu sử dụng chung. Tuy nhiên, phải chờ đến đầu tháng 12 mới có thể cấp đủ một lần theo nhu cầu của các sở.

Ông Thống cũng cho biết để chuẩn bị đáp ứng nhu cầu phôi bằng lái cho năm 2025, Cục Đường bộ đang mở gói thầu mua sắm, cung cấp phôi giấy phép lái xe bằng vật liệu PET với giá hơn 141 tỷ đồng.