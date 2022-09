Thêm sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được định giá

Trình bày tờ trình về dự án Luật giá (sửa đổi) chiều 19/9, ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Tài chính cho biết Chính phủ đề nghị bổ sung hai mặt hàng do Nhà nước định giá, gồm sách giáo khoa và hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp lĩnh vực này sản xuất.

Ông Hồ Đức Phớc - Bộ trưởng Tài chính (Ảnh: QH).

Với sách giáo khoa, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trình bày, đây là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Mặt hàng này được Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị bổ sung vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

Dự thảo Luật giá (sửa đổi) gồm 8 chương, 72 điều (so với Luật hiện hành đã bổ sung 3 chương) dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 vào tháng 10 tới.

Tại Nghị quyết kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV đã thống nhất, yêu cầu bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá khi sửa đổi Luật giá. Việc định giá mặt hàng này sẽ được giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Trình bày báo cáo thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường khẳng định, đây là mặt hàng thiết yếu. Giá sách giáo khoa có phạm vi ảnh hưởng rất rộng, tác động trực tiếp đến người dân, trong đó có người thu nhập thấp. Chính vì vậy, cần thiết phải kiểm soát, khống chế giá để bảo đảm không tác động tiêu cực đến người tiêu dùng.

Tuy nhiên, hiện nay có nhiều đơn vị được phép phát hành sách, thị trường có tính cạnh tranh. Do đó để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, nhất là người nghèo, Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Nhà nước quy định giá bán tối đa; không ấn định giá, để các đơn vị phát hành sách quyết định giá bán cụ thể nhằm tạo tính cạnh tranh, góp phần hạ giá bán, bảo đảm quyền lợi của người dân, bảo đảm không để thông đồng giá.

Ông Nguyễn Phú Cường - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội (Ảnh: QH).

Mặt hàng thứ hai là hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh thực hiện đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, doanh nghiệp quốc phòng, an ninh sản xuất. Mặt hàng này do Bộ Quốc phòng đề nghị bổ sung vào danh mục định giá vì thuộc trường hợp Nhà nước độc quyền sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Luật thương mại và Nghị định 94, phù hợp với các tiêu chí tại luật. Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng, việc bổ sung là rất cần thiết để triển khai nhiệm vụ trong thực tiễn.

Riêng đối với dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư, trên cơ sở chủ trương của Quốc hội, Chính phủ sẽ khẩn trương nghiên cứu, đánh giá kỹ để có đề án riêng trình Quốc hội ban hành nghị quyết thực hiện. Do đó trước mắt chưa đưa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá tại phụ lục kèm theo dự thảo luật này.

Theo Bộ trưởng Tài chính, trường hợp cơ chế giá dịch vụ sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đầu tư được Quốc hội thông qua sẽ được cập nhật vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.