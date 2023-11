Thanh tra chung cư mini tại Bình Dương

Chiều 2/11, tại UBND tỉnh Bình Dương diễn ra buổi công bố quyết định thanh tra của Bộ Xây dựng về việc thanh tra đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ tại tỉnh này.

Quyết định thanh tra của Bộ Xây dựng nêu rõ, thanh tra đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ tại Bình Dương, niên độ thanh tra: Giai đoạn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/9 (khi cần có thể xem xét trước hoặc sau niên độ trên).

Thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ thực hiện theo quy định.

Thanh tra nhằm phát hiện những vướng mắc, tồn tại của cơ chế, chính sách để kiến nghị bổ sung, sửa đổi; kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Dự án chung cư Roxana Plaza tại TP Thuận An (Bình Dương) dính nhiều sai phạm phải tiếp tục triển khai (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, thực hiện Công điện số 991 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chỉ đạo thanh tra Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các địa phương thanh tra toàn diện đối với hoạt động quản lý xây dựng nhà ở riêng lẻ có nhiều tầng, nhiều căn hộ (hay còn gọi là chung cư mini).

Thanh tra Bộ Xây dựng được giao tiến hành thanh tra tại một số địa phương tập trung nhiều công trình nhà ở riêng lẻ, nhà cao tầng, cơ sở lưu trú và các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở cho thuê trọ tại các khu công nghiệp có mật độ người ở cao, như: TPHCM, Hà Nội và Bình Dương .

Đối với các tỉnh, thành phố còn lại, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc tiến hành thanh tra

và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Xây dựng trong tháng 12 năm nay để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bình Dương kiểm tra tất cả chung cư, có 3 nơi vi phạm phòng cháy chữa cháy

Ngày 14/9, Trung tá Nguyễn Văn Tùng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Bình Dương - cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng đã kiểm tra toàn bộ các chung cư đang hoạt động liên quan đến vấn đề PCCC ở Bình Dương.

Bình Dương hiện có 53 chung cư đang hoạt động. Trong đó, TP Thủ Dầu Một có 21 chung cư, TP Dĩ An 23 chung cư, TP Thuận An 9 chung cư.

Chung cư An Bình ở phường An Bình, TP Dĩ An, hoạt động từ năm 2009 là chung cư lâu đời nhất Bình Dương.

Quá trình kiểm tra 53 chung cư, cơ quan chức năng phát hiện 3 chung cư vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy và bị xử phạt vi phạm hành chính.