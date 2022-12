Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều vi phạm, gây thất thoát ở 5 dự án tại Quảng Nam

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng 9 tỉnh, thành phố.

Đối với dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An, do Công ty cổ phần Gamia Hội An làm chủ đầu tư, thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư chưa có trong danh mục cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất, chưa đảm bảo quy định theo Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Quảng Nam quyết định chủ trương đầu tư và cấp phép xây dựng dự án Công viên văn hóa chủ đề Ấn tượng Hội An chưa phù hợp với quy định tại Luật Xây dựng 2014.

Sau khi xử phạt vi phạm hành chính do dự án tổ chức thi công khi chưa có giấy phép xây dựng, thi công vượt chiều cao so với quy hoạch được duyệt, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo vào năm 2018, kiến nghị UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh chiều cao công trình khán đài ngoài trời là 16,3 m và được đồng ý.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan và truy thu số tiền gần 42 tỷ đồng.

Về giá đất cho thuê, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ việc tính giá đất của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam không đúng quy định. Liên quan nội dung này, theo báo cáo năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam, tiếp thu kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định điều chỉnh lại giá đất thương mại dịch vụ khu dịch vụ thể thao bằng 70% so với giá đất ở để xác định nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo đúng quy định.

Về dự án Sân golf Indochina Hội An, do Công ty Cổ phần Sân golf Indochina Hội An làm chủ đầu tư, theo Thanh tra Chính phủ, các cơ quan chức năng của Quảng Nam đã xác định không đúng số lượng lao động thường xuyên giai đoạn 2008-2013 của nhà đầu tư, dẫn đến tính sai số tiền thuê đất phải nộp, làm thất thu ngân sách nhà nước gần 42 tỷ đồng.

Thanh tra Chính phủ chỉ rõ giai đoạn từ năm 2008-2013, nhà đầu tư sử dụng dưới 500 lao động nên không được hưởng ưu đãi về tỷ lệ phần trăm thuê đất theo quy định. Thời gian được hưởng ưu đãi là 5 năm 5 tháng chứ không phải 16 năm 10 tháng như thông báo năm 2014 của Cục Thuế Quảng Nam. Từ tháng 4/2013 đến hết tháng 12/2018, Công ty Cổ phần sân golf Indochina Hội An phải nộp tiền thuê đất theo quy định nhưng chưa được cơ quan thuế thông báo nộp và chưa nộp gần 42 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Công viên khu B tại phường Cẩm An, thành phố Hội An, Thanh tra Chính phủ xác định tỉnh Quảng Nam đã đưa vào quy hoạch và tiến hành thu hồi đất để xây dựng công viên. Tuy nhiên, trên thực tế, bản chất việc này là cho doanh nghiệp thuê đất quy hoạch công viên phục vụ kinh doanh lưu trú du lịch của doanh nghiệp, chưa phục vụ lợi ích công cộng theo quy hoạch.

Sau khi được cấp phép, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ và Đầu tư xây dựng Hội An đã xây dựng Khu dịch vụ thương mại với các hạng mục khách sạn, nhà nghỉ, khu trị liệu, tiếp tân hoạt động kinh doanh, lưu trú du lịch. Dự án được triển khai năm 2016 nhưng không có trong danh mục 54 dự án đầu tư về du lịch mà UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo theo yêu cầu thanh tra; qua kiểm tra không thấy có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, ký cam kết tiến độ và ký quỹ dự án.

Đối với dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf cao cấp Mai House Hội An của Công ty Cổ phần Indochina Thế kỷ 21 Resort đang chậm tiến độ theo cam kết, nhà đầu tư chưa báo cáo về thống kê tại địa phương theo quy định./.