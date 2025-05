Thanh tra cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 6/5, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, tại Khánh Hòa, Thanh tra Chính phủ đã làm việc với các lãnh đạo UBND tỉnh này về nội dung thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật đối với dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột có chiều dài gần 120km, nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk, với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 6/2023, dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Một đoạn cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua tỉnh Khánh Hòa đang được thi công (Ảnh: Trung Thi).

Dự án được chia thành 3 phần, trong đó UBND tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư 31,5km, phần còn lại do Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) và UBND tỉnh Đắk Lắk thực hiện.

Phần 31,5km thuộc Khánh Hòa đã được chia thành 2 gói thầu. Tập đoàn Sơn Hải nhận thi công gói thầu số 1 với hơn 20km; liên danh 4 nhà thầu do Tập đoàn Thuận An đứng đầu được chỉ định gói thầu số 2 xây dựng hơn 10km còn lại.

Gói thầu số 2 của liên danh 4 công ty do Tập đoàn Thuận An đứng đầu có giá trị hơn 2.078 tỷ đồng và thời gian thực hiện hợp đồng là 3 năm. Trong đó, phần việc của Tập đoàn Thuận An có giá trị hợp đồng gần 400 tỷ đồng.

Giữa tháng 4/2024, nhiều lãnh đạo của Tập đoàn Thuận An bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Sau đó, đại diện Tập đoàn Thuận An đã đề xuất ngừng tham gia gói thầu này. Cuối tháng 7/2024, Tập đoàn Thuận An hoàn trả gần 40 tỷ đồng tiền tạm ứng và chính thức rút khỏi dự án.

Tháng 9/2024, tỉnh Khánh Hòa đã cho đấu thầu phần việc của Tập đoàn Thuận An để lại. Sau đó, một công ty đã trúng thầu và đang gấp rút triển khai để kịp tiến độ đề ra.