Thanh tra 63 sở GTVT trên cả nước sau vụ nhà xe Thành Bưởi

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10 chiều 4/11, báo chí đặt nhiều câu hỏi liên quan đến những sai phạm của nhà xe Thành Bưởi.

"Vì sao sai phạm nhà xe Thành Bưởi trắng trợn, ngang nhiên nhiều năm mà không bị xử lý?", "Có hay không việc các cơ quan quản lý Nhà nước như Sở GTVT TPHCM và Lâm Đồng đã buông lỏng quản lý, để nhà xe ngang nhiên vi phạm pháp luật?" - báo chí đặt câu hỏi.

Nghi vấn về hành vi trốn thuế của nhà xe này cũng được đặt ra cùng với đề nghị làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan, theo yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Từ góc độ cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy chia sẻ vụ tai nạn giao thông do lái xe Thành Bưởi gây ra là đặc biệt nghiêm trọng.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện với hai nội dung quan trọng. Một là chỉ đạo địa phương yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Hai là Thủ tướng chỉ đạo điều tra, thanh tra, kiểm tra xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan, kể cả cơ quan quản lý Nhà nước.

Về phía Bộ GTVT, ông Huy cho biết Bộ đã có ngay văn bản đề nghị UBND các tỉnh thành: TPHCM, Lâm Đồng, Bình Thuận chỉ đạo sở GTVT kiểm tra ngay điều kiện kinh doanh và việc chấp hành pháp luật của nhà xe Thành Bưởi.

"Quan điểm của Bộ GTVT là xử lý bất kỳ cá nhân, tổ chức nào có vi phạm", ông Huy khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cũng cho biết từ vụ việc của nhà xe Thành Bưởi, Bộ GTVT đã giao Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước của tất cả 63 sở GTVT trên cả nước.

Việc thanh tra, kiểm tra này nhằm xem xét các sở GTVT ban hành văn bản quy phạm pháp luật, điều kiện quản lý kinh doanh vận tải đầy đủ chưa, việc xử lý sai phạm đã nghiêm và đủ sức răn đe chưa… Từ đó, làm cơ sở tham mưu cho Chính phủ.

Ông Huy cho biết Bộ GTVT sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ vụ việc này.

Trong tháng 12, Cục Đường bộ sẽ có kết luận thanh tra, báo cáo Chính phủ và cung cấp cho báo chí. Bộ GTVT cũng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an về điều tra, xử lý.

Chi nhánh hãng xe Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ, TPHCM (Ảnh: An Huy).

Về vấn đề "Sở GTVT TPHCM coi xe dù bến cóc là chuyện đương nhiên", lãnh đạo Bộ GTVT khẳng định: "Xe dù bến cóc là việc không được diễn ra, phải xử lý và không thể là việc đương nhiên".

"Chúng tôi sẽ điều chỉnh các nghị định để có giải pháp xử lý xe dù bến cóc nghiêm hơn, mang tính răn đe hơn", ông Huy nói.

Về yêu cầu của Thủ tướng trong việc rà soát toàn bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, nâng cao tính an toàn của hệ thống quốc lộ trên cả nước, ông Huy cho biết sẽ dùng vốn sự nghiệp để khắc phục, hạn chế tối đa các vụ tai nạn đáng tiếc.

Trả lời thêm về việc này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết sau công điện của Thủ tướng, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn do xe Thành Bưởi gây ra, đồng thời xử lý trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng chỉ đạo công an TPHCM khẩn trương tiếp nhận, phân loại giải quyết tin báo tố giác tội phạm liên quan đến nhà xe Thành Bưởi.

Công an TPHCM đã tiến hành khám xét trụ sở, chi nhánh, địa điểm liên quan của Thành Bưởi ở TPHCM và Lâm Đồng để làm rõ vi phạm của công ty này.

"Mục tiêu là đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, chấn chỉnh kinh doanh vận tải hành khách, phục vụ người dân và các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, phục vụ phát triển kinh tế xã hội", theo lời tướng Tô Ân Xô.

Ông cho biết Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT và Bộ Tài chính để làm rõ những sai phạm liên quan đến nhà xe Thành Bưởi.