Thành phố đang giãn cách, người dân vẫn viện đủ lý do để ra đường

Dân trí Đi thăm người ốm, đi mua tông đơ về cắt tóc,... là những lý do người dân trình bày với lực lượng chức năng khi ra đường trong thời điểm TP Vinh đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thành phố Vinh mạnh tay xử phạt người ra đường khi không cần thiết.

Từ 0h ngày 17/8, thành phố Vinh (Nghệ An) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19. Đây là lần thứ 2 thành phố này thực hiện cách ly xã hội.

Theo ghi nhận của PV Dân trí sáng 18/8, trên nhiều tuyến đường của thành phố Vinh, lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn tương đối đông. Trước tình hình đó, Công an thành phố Vinh và các phường, xã đã tập trung ra quân tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 16, hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết.

Tuy nhiên, qua một ngày ra quân, nhiều người dân vẫn ra đường với nhiều lý do khác nhau như đi thăm người ốm, đi mua tông đơ cắt tóc,... Lực lượng chức năng đã dừng hàng trăm phương tiện để kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt nhiều người ra đường khi không có giấy tờ đúng quy định.

Em H.T.D. (SN 2000, trú xã Hưng Đông, thành phố Vinh) đi xe máy tới phường Hưng Bình trình bày là để thăm ông ốm. Qua kiểm tra, thấy không có giấy tờ đúng quy định, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Đông Vĩnh đã xử phạt em D. số tiền 1 triệu đồng vì vi phạm Nghị định 117/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Ông Cao Văn Toàn - Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh.

Ông Nguyễn Trung Tuyến - Đội phó Đội trật tự đô thị thành phố Vinh cho biết, hơn một ngày ra quân xử lý, nhắc nhở, nhưng đến nay người dân vẫn tỏ ra rất bàng quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

"Sau khi thành phố áp dụng Chỉ thị 16, chúng tôi đã thành lập 4 tổ Covdi-19 lưu động phối hợp với công an thành phố, các phường, xã, chỉ huy quân sự. Chúng tôi đã xử lý rất nhiều người dân khi ra đường không cần thiết. Trong đó, có rất nhiều người viện lý do này, lý do khác, nhưng chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy định để răn đe họ thực hiện tốt hơn công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiện đang rất phức tạp", ông Tuyến nói.

Là địa bàn rộng, có tuyến đường nối các xã vùng ven, kết nối các khu công nghiệp, vì thế phường Đông Vĩnh được xem là một trong những chốt "trọng yếu" của thành phố Vinh. Hàng ngày lưu lượng người qua lại rất đông, việc chốt chặn, kiểm tra người ra, vào thành phố Vinh cũng gặp nhiều bất cập.

"Phường đã lập một chốt kiểm soát ngay trên đường Nguyễn Trường Tộ để kiểm tra người ra vào thành phố. Đây là tuyến đường huyết mạch, công nhân đi làm tại các khu công nghiệp ven thành phố rất nhiều, nên khi kiểm tra phát hiện những trường hợp nghi ngờ chúng tôi sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", ông Cao Văn Toàn - Chủ tịch UBND phường Đông Vĩnh cho biết.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi lại hôm nay 18/8:

Chốt kiểm tra của UBND phường Đông Vĩnh trên con đường Nguyễn Trường Tộ - tuyến giao thông nối với các khu công nghiệp vùng ven thành phố Vinh.

Lực lượng Công an phường Đông Vĩnh kiểm tra xe ra vào địa bàn thành phố Vinh qua đường Nguyễn Trường Tộ.

Nữ CSGT Công an thành phố Vinh kiểm tra giấy tờ và hướng dẫn người dân nếu không thật cần thiết không nên ra khỏi nhà.

Một tài xế xe tải được cán bộ CSGT Công an thành phố Vinh nhắc nhở khi kiểm tra thiếu một số giấy tờ và yêu cầu quay đầu xe.

Lực lượng đô thị phường Quán Bàu làm nhiệm vụ kiểm tra trên tuyến đường Lệ Ninh, thành phố Vinh.

Người phụ nữ này trình bày lý do ra đường là để đi mua tông đơ về cắt tóc cho chồng.

Trường hợp trú xã Hưng Đông nêu lý do đi thăm ông ốm ở phường Hưng Bình, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường Đông Vĩnh đã xử phạt vi phạm hành chính 1 triệu đồng.

Thành phố Vinh trưa 18/8, sau ngày áp dụng Chỉ thị 16.

Nguyễn Duy