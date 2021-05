Dân trí Khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra, một thanh niên đã rút kiếm uy hiếp để giải cứu đồng bọn nổ máy tẩu thoát.

Đối tượng rút kiếm uy hiếp cảnh sát để giải vây cho đồng bọn (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngày 28/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài gần một phút ghi lại cảnh lực lượng Cảnh sát giao thông trong quá trình tuần tra đã yêu cầu dừng xe máy của 2 thanh niên để kiểm tra.

Không những không chấp hành, một nam thanh niên đã bất ngờ rút một thanh kiếm dài khoảng 60 cm ra uy hiếp, chém vào cảnh sát để giải cứu cho đồng bọn. Sau đó, cả 2 đã nổ máy và tẩu thoát.

Thanh niên hổ báo rút kiếm uy hiếp cảnh sát để giải cứu đồng bọn

Liên quan đến đoạn clip trên, chiều 28/5, lãnh đạo Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, sự việc xảy ra trên địa bàn. Lực lượng chức năng cũng đã xác định được danh tính 2 đối tượng xuất hiện trong clip là Trần Đình Vũ (SN 2000) và Nguyễn Quốc Nhật (SN 1984) cùng trú xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo Công an thị xã Kỳ Anh cho biết, vào lúc 9h ngày 27/5, khi đang làm nhiệm vụ chấp hành luật lệ an toàn giao thông trên địa bàn, lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh phát hiện 2 đối tượng nói trên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy với tốc độ cao nên yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, 2 đối tượng không chấp hành, tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng tổ dân phố 1 phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh. Lúc này, Thượng úy Nguyễn Khánh Đạt và Thượng úy Thái Minh Phương đuổi theo, yêu cầu 2 đối tượng chấp hành dừng xe.

Sau khi bị lực lượng buộc dừng xe, Trần Đình Vũ (người điều khiển xe) rút chìa khóa, còn Nguyễn Quốc Nhật nhảy xuống, rút ra 1 thanh kiếm vung lên dọa chém vào người Thượng úy Đạt. Đối tượng Nhật tiếp tục vung kiếm dọa chém nhiều lần vào người Thượng úy cảnh sát.

Trước tình thế đó, Thượng úy Đạt và Thượng úy Phương phải lùi lại phía sau để đảm bảo an toàn. Hai đối tượng đã lợi dụng lên xe rú ga, bỏ chạy.

Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt các đối tượng.

Xuân Sinh