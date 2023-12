Theo báo cáo từ UBND tỉnh Thanh Hóa, tính đến năm 2023, địa phương đã giải quyết 1.027 vụ khiếu nại liên quan đến tham nhũng. Trong đó có 565 vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính, 462 vụ rút đơn, thông qua giải thích thuyết phục, đạt tỷ lệ 88%.

Thông qua giải quyết khiếu nại đã kiến nghị trả lại cho cá nhân hơn 9,9 tỷ đồng và gần 4.000m2 đất, bảo vệ quyền lợi cho 39 cá nhân.

Toàn tỉnh có 86 vụ tố cáo tham nhũng, trong đó có 61 vụ việc đã được giải quyết (đạt 71%). Trong số 61 vụ đã được giải quyết có 7 vụ tố cáo đúng và 37 vụ tố cáo sai. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã giải quyết 5.455 kiến nghị, phản ánh của người dân trên địa bàn.

Dự án Hạc Thành Tower có nhiều sai phạm khiến nhiều quan chức ở Thanh Hóa dính vòng lao lý (Ảnh: Hoàng Dương).

Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của địa phương, cơ quan chức năng điều tra 36 vụ án tham nhũng, 74 bị can. Trong đó số vụ cũ là 11 vụ, 37 bị can; 15 vụ mới, 27 bị can.

Cơ quan chức năng đã giải quyết 26 vụ, 58 bị can. Trong đó đã xét xử 19 vụ, 45 bị can; chuẩn bị xét xử 7 vụ, 13 bị can. Còn lại đang điều tra 10 vụ, 16 bị can.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa thụ lý giải quyết 26 vụ, 58 bị can. Trong thời gian qua, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng đã xét xử 32 vụ, 77 bị cáo.

Theo báo cáo về kết quả xử lý tài sản tham nhũng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, số tiền phải thu hồi liên quan đến tham nhũng là hơn 196 tỷ đồng và hơn 16.351m² đất. Trong đó, số cũ là hơn 165 tỷ đồng và số mới là hơn 31 tỷ đồng.

Tính đến nay, đã thu hồi hơn 70 tỷ đồng. Trong đó, thu ở giai đoạn tin báo hơn 3 tỷ đồng, giai đoạn điều tra hơn 60 tỷ đồng, giai đoạn xét xử 640 triệu đồng, giai đoạn thi hành án hơn 7,4 tỷ đồng. Hiện số còn phải thu hồi là hơn 126 tỷ đồng và 16.351m² đất.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã triển khai 390 cuộc thanh tra hành chính, trong đó có 51 cuộc thanh tra của kỳ trước chuyển sang, triển khai mới 339 cuộc; 310 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 80 cuộc thanh tra đột xuất, ban hành 326 kết luận.

Kết quả thanh tra phát hiện sai phạm hơn 34 tỷ đồng và hơn 20.000m2 đất. Trong đó, kiến nghị thu hồi hơn 25 tỷ đồng, xử lý khác hơn 9,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, thanh tra các sở ngành cũng triển khai 452 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện 394 tổ chức, 1.397 cá nhân có vi phạm với số tiền hơn 8 tỷ đồng. Cơ quan thanh tra cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 297 tổ chức và 399 cá nhân, với số tiền xử phạt hơn 13 tỷ đồng.