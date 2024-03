Ngày 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, trong vòng một tháng (từ 15/1 đến 14/2), thông qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã xử lý 3.628 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền 4,8 tỷ đồng.

Hiện nay 27/27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Thanh Hóa đều đã lắp đặt hơn 136.000 mắt camera giám sát tại những tuyến, nút giao thông trọng điểm.

Để bảo đảm việc xử phạt nguội được chính xác, khách quan và công bằng, lực lượng chức năng sẽ phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát và thông tin, hình ảnh do cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp để xử phạt nguội.

Thông qua camera giám sát, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa xử phạt hơn 3.600 trường hợp vi phạm giao thông (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Trong đó, chủ yếu tập trung vào các hành vi vi phạm nổi cộm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông như không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, vạch kẻ đường, điều khiển xe chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, dừng đỗ xe không đúng quy định…

Tất cả các trường hợp vi phạm xử phạt nguội đều được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh.

Trung tâm giám sát an ninh đặt tại Công an thành phố Thanh Hóa để phân tích, xử lý các thông tin, hình ảnh vi phạm (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Đại tá Lê Văn Chiến, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, xử phạt nguội đối với các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ có hiệu quả rất tích cực, tạo hiệu ứng tốt trong nhân dân, đặc biệt là những người tham gia giao thông.

"Với những hình ảnh từ các camera giám sát đã chứng minh rất rõ những hành vi vi phạm, qua đó không chỉ giúp lực lượng Cảnh sát giao thông xử phạt đúng các lỗi vi phạm mà còn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người tham gia giao thông trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ. Từ đó xây dựng văn hóa giao thông, từng bước làm giảm vi phạm và kiềm chế tai nạn giao thông", ông Chiến thông tin.