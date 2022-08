Thanh Hóa - Hủa Phăn: 55 năm thắm tình anh em

Sáng 25/8, tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và 55 năm tình hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Toàn cảnh buổi lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khẳng định, đây là sự kiện chính trị, văn hóa rất có ý nghĩa, dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh.

Mối quan hệ đặc biệt của Việt Nam - Lào đã được các Lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong cùng các nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối của hai Đảng, hai nước chung tay gây dựng, gìn giữ và dày công vun đắp.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: Thanh Tùng).

"Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng uống chung dòng nước Mê-kông cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ; Nhân dân hai nước vốn tương đồng về văn hóa, giàu lòng nhân ái, bang giao hữu nghị, đã xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thủy chung, trong sáng, gắn bó lâu đời được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử", ông Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh.

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, Thanh Hóa có hơn 213km đường biên giới với tỉnh Hủa Phăn. Trong những năm kháng chiến chống kẻ thù chung, mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Thanh Hóa đã dành những gì tốt nhất có thể, vừa làm tròn sứ mệnh hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam, vừa là căn cứ, cơ sở kháng chiến, trực tiếp cung cấp sức người, sức của cho cách mạng Lào.

Ngày 2/5/1967, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã ký kết Hiệp nghị Mậu dịch, đặt nền tảng vững chắc cho mối quan hệ "thắm tình anh em" giữa hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá cao về quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn.

Lãnh đạo hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn dự lễ kỷ niệm (Ảnh: CTV).

Nhờ đó, những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016-2020 đạt gần 74 triệu USD, tăng 18% so với giai đoạn 2011-2015; năm 2021 đạt 28,72 triệu USD, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2022 đạt gần 16 triệu USD.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2011-2020 đạt 10,3%/năm, năm 2021 đạt 8,85%, 6 tháng đầu năm 2022 đạt 13,41%, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất Việt Nam. Quy mô GRDP của Thanh Hóa đứng thứ 8 cả nước và cao nhất các tỉnh Bắc Trung Bộ.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư; đô thị phát triển nhanh theo hướng hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ. Chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Theo ông Đỗ Trọng Hưng, bên cạnh việc hợp tác phát triển, còn có nhiều công trình ghi dấu tình cảm thủy chung, nồng ấm của tỉnh Thanh Hóa trên vùng đất Hủa Phăn như Quảng trường hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa, Công viên hữu nghị Hủa Phăn - Thanh Hóa, Nhà làm lễ cầu siêu quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào…

Cũng theo ông Hưng, ngoài việc hợp tác hữu nghị, thời gian qua, công tác tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào cũng được quan tâm. Trong 5 năm qua, với sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng và Nhân dân tỉnh Hủa Phăn, Thanh Hóa đã đón được hơn 120 liệt sĩ về với đất mẹ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhấn mạnh, thời gian tới, để tăng cường hợp tác, đưa quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn lên tầm cao mới, tỉnh Thanh Hóa luôn mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với tỉnh Hủa Phăn trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn Văn Xay Pheng Xum Ma cho biết, hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh hóa đã có mối quan hệ lâu đời, Nhân dân hai tỉnh cùng sinh sống trên mảnh đất có dãy Trường Sơn hùng vĩ núi liền núi, sông liền sông.

Ông Văn Xay Pheng Xum Ma - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: CTV).

Nhân dân hai nước và hai tỉnh đều từng là thuộc địa của các thế lực đế quốc. Sự thật về lịch sử đã làm cho hai đất nước Việt Nam - Lào liên minh chiến đấu vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Tỉnh Thanh Hóa luôn kề vai sát cánh, hỗ trợ cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hủa Phăn, đặc biệt là hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm, xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết như trường học, bệnh viện, đường giao thông... trị giá hàng trăm tỷ đồng.

"Trong quá trình chiến đấu gian nan và bất khuất, hai dân tộc Lào - Việt Nam cũng như 2 tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã cùng nhau đoàn kết, hỗ trợ, đùm bọc, giúp đỡ nhau về mọi mặt, toàn diện. Đó là cội nguồn của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt và cũng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng 2 nước chúng ta, là tấm gương hiếm có trong quan hệ giữa các dân tộc trên thế giới", Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn khẳng định.