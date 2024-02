Ngày 12/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 29 tháng Chạp đến ngày mùng 2 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử lý 1.187 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

Trong đó, có 469 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 1,8 tỷ đồng. Riêng trong ngày mùng 1 và mùng 2 Tết, lực lượng chức năng đã xử phạt 318 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong những ngày Tết Nguyên đán, cùng với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân vui xuân đón Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh này, đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là vi phạm quy định về nồng độ cồn.