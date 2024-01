Ngày 1/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, trên địa bàn tỉnh này xảy ra 6 vụ phạm pháp hình sự; 11 vụ tai nạn giao thông, làm 5 người chết, 10 người bị thương.

Trong đó, cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Văn Chiến, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower.

Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp nghỉ tết Dương lịch (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Ngoài ra, lực lượng công an còn điều tra làm rõ 2 vụ đánh bạc, bắt giữ 12 đối tượng; xử lý 5 vụ, bắt giữ 9 đối tượng phạm tội về ma túy...

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 775 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó có 221 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Trước đó, để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Dương lịch, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị công an trong tỉnh duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng huy động lực lượng tham gia giải quyết, xử lý các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Trên một số tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ thành lập các chốt, tổ tuần tra, kiểm soát, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi chở vượt quá tải trọng, quá số người quy định, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm…