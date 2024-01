Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đoàn công tác của Thủ tướng đến Cao Bằng

Ngày 1/1, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, trong 2 ngày 31/12/2023 và 1/1, đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Để bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT) và bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn chuyến thăm, làm việc của Thủ tướng, Công an tỉnh Cao Bằng đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT.

Đoàn công tác do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Cao Bằng (Ảnh: Báo Cao Bằng).

Theo đó, Công an tỉnh Cao Bằng đã huy động các trang, thiết bị, phương tiện hiện đại nhất, bố trí các điểm chốt, khu vực bảo vệ một cách khoa học, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế và luôn trong tinh thần chủ động, cảnh giác tập trung cao độ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống…

Các cán bộ chiến sỹ công an đã ứng trực với 100% quân số, nhất là các đơn vị như Công an TP Cao Bằng, Công an huyện Thạch An, Công an huyện Trùng Khánh, là những địa phương mà Thủ tướng và đoàn công tác đến thăm, làm việc, lưu trú.

Lực lượng cảnh sát được bố trí nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn tuyệt đối (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Cao Bằng cũng tập trung rà soát, nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường công tác tuần tra bảo đảm ANTT, PCCC tại các khu vực, địa bàn diễn ra các hoạt động, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn để nhân dân trên địa bàn hiểu và thực hiện nghiêm những quy định về đảm bảo an ninh, an toàn, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

"Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng CSGT triển khai các phương án tuần tra, kiểm soát, điều tiết, hướng dẫn giao thông, tổ chức đón, dẫn đoàn bảo đảm an toàn; phối hợp với công an các phường, xã thành lập các điểm chốt bảo đảm ANTT trên các địa bàn trọng điểm và trên các tuyến giao thông mà Đoàn đi qua.

Không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến các hoạt động của đoàn công tác", Công an tỉnh Cao Bằng nêu rõ.