Thanh Hóa: 10 ngày phát hiện 30 cán bộ, công chức vi phạm nồng độ cồn

Ngày 30/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, trong 9 tháng đầu năm, Công an thành phố Thanh Hóa đã xử lý hơn 1.000 trường hợp vi phạm quy định nồng độ cồn.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngay từ đầu năm, Công an thành phố Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông. Đặc biệt là xử lý hành vi vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế tham gia giao thông trên địa bàn (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Với phương châm "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", thời gian qua Công an thành phố Thanh Hóa duy trì các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, kết hợp với các chốt kiểm soát nồng độ cồn, đồng thời chỉ đạo Công an các phường, xã chủ động tuyên truyền việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Đặc biệt, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 35 về xử lý cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, Công an thành phố Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với mọi trường hợp vi phạm.

Qua công tác tuần tra kiểm soát, từ ngày 20/9 đến nay, Công an thành phố Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 30 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm, phạt tiền hơn 200 triệu đồng và thông báo về đơn vị, địa phương.