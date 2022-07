Thăng cấp hàm Thượng úy công an bị đâm tử vong khi làm nhiệm vụ

Phó trưởng Công an xã Hoàng Văn Yên (quê quán Hòa An, Cao Bằng) công tác tại Công an xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa; bị một đối tượng có liên quan đến vi phạm giao thông đâm tử vong vào đêm 9/7 khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Di ảnh Thượng úy Hoàng Văn Yên (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào ngày 25/6, trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra bảo vệ an toàn giao thông, tổ công tác của Công an xã Khánh Thành phát hiện C.T.T.N. (SN 2007, trú xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh) vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi đang điều khiển xe máy Suzuki Raider không có biển kiểm soát.

Sau khi kiểm tra hành chính, tổ công tác đã tạm giữ phương tiện vi phạm đưa về xã để xử lý theo quy định pháp luật.

Đến chiều 9/7, bạn trai của N. là Hồ Minh Đạt (SN 2002, trú xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh) đến xã Khánh Thành trộm cắp xe máy là tang vật vi phạm nêu trên.

Phát hiện vụ việc, Thượng úy Hoàng Văn Yên cùng 2 chiến sĩ công an phối hợp Công an xã Khánh Trung trực tiếp đến nhà Đạt xác minh, truy thu xe máy Suzuki Raider đưa về Công an xã Khánh Thành.

Khi tổ công tác di chuyển đến đoạn Trạm Y tế xã Khánh Thành thì Hồ Minh Đạt điều khiển xe máy khác từ phía sau lao tới, bất ngờ dùng dao nhọn đâm Thượng úy Hoàng Văn Yên tử vong rồi tẩu thoát.

Đối tượng Hồ Minh Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Đạt bị lượng lực chức năng vây bắt sau đó, hiện đang tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết Đạt bị khuyết tật câm, điếc.