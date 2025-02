Thẩm định đề án thành lập TP An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng vừa chủ trì hội nghị thẩm định Đề án thành lập thị trấn An Hòa thuộc huyện An Lão và Đề án thành lập 6 phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập thành phố An Nhơn thuộc tỉnh Bình Định.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng (Ảnh: Thu Trang).

Thị trấn An Hòa được đề xuất thành lập trên cơ sở nguyên trạng 41,16km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 12.742 người và 9 thôn của xã An Hòa.

Việc thành lập thị trấn này đảm bảo các điều kiện quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Quy hoạch; đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn thành lập thị trấn theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Việc thành lập thị trấn An Hòa cũng nhận được sự đồng thuận cao của người dân trên địa bàn, không làm xáo trộn cuộc sống, truyền thống văn hóa lâu đời của địa phương.

Trong khi đó, đề xuất thành lập thành phố An Nhơn trên cơ sở nguyên trạng 244,49km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 208.396 người của thị xã An Nhơn.

6 phường mới được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 6 xã: Nhơn Lộc, Nhơn An, Nhơn Phúc, Nhơn Hậu, Nhơn Thọ, Nhơn Phong.

Sau khi thành lập 6 phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập thành phố An Nhơn không thay đổi về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, số đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc so với thị xã An Nhơn nhưng có tăng 6 phường, giảm 6 xã (từ 10 xã, 5 phường thành 4 xã, 11 phường).

Một góc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

Đại diện tỉnh Bình Định khẳng định, việc thành lập 6 phường thuộc thị xã An Nhơn và thành lập thành phố An Nhơn là cần thiết, tạo động lực mới góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh Bình Định đã xây dựng đề án và tổ chức lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND các cấp với sự tán thành rất cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị tỉnh Bình Định sắp xếp, bố trí sử dụng trụ sở làm việc và số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, các cơ quan, đơn vị … trên địa bàn của thị trấn An Hòa, 6 phường (mới) và thành phố An Nhơn đảm bảo đúng quy định.

Công tác chuyển đổi các loại giấy tờ cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện trong thời gian nhanh nhất, thuận tiện nhất.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng đánh giá cao tinh thần chủ động của tỉnh Bình Định trong việc xây dựng đề án, nội dung hồ sơ và đề án theo đúng trình tự, thủ tục.

Ông Thắng giao Vụ Chính quyền địa phương phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Bình Định và các đơn vị có liên quan tiếp thu, hoàn thiện các đề án theo yêu cầu của hội đồng thẩm định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bình Định được yêu cầu rà soát kỹ, bảo đảm tính chính xác, thống nhất số liệu giữa tờ trình, đề án và các phụ lục kèm theo.