Thái Bình lắp thêm 4 điểm phạt nguội qua hệ thống camera giám sát

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, tỉnh Thái Bình sẽ triển khai thêm 4 điểm phạt nguội mới là: ngã tư Môi - thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ; ngã 3 thị trấn Đông Hưng - chân cầu Nguyễn, thị trấn Đông Hưng, Đông Hưng; chân cầu Hòa Bình - QL10, Thái Bình và cầu Sa Cát 2 - QL10, Thái Bình.

Việc mở rộng lắp đặt hệ thống camera giám sát nhằm bảo đảm an ninh trật tự nói chung và trật tự an toàn giao thông ngày càng tốt hơn, tạo môi trường an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Hệ thống giám sát vi phạm giao thông bằng hình ảnh tại tỉnh Thái Bình (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Bình).

Từ 3/2021, tỉnh Thái Bình đã triển khai 6 điểm phạt nguội vi phạm giao thông, cụ thể tại các vị trí: ngã tư Trần Thái Tông - Lý Bôn; ngã tư Thiên Trường Plaza; ngã tư Phúc Khánh; ngã tư Tân Bình; ngã tư An Tập và ngã tư Gia Lễ.

Sau hơn 3 năm áp dụng xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông (phạt nguội), đa số các phương tiện lưu thông đều chấp hành tốt; tỉ lệ vi phạm lỗi vượt đèn đỏ, tốc độ… giảm rõ rệt.

Hiện nay việc xử phạt vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát đã và ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người dân.

Lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thái Bình rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, hệ thống tổ chức giao thông bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định để triển khai đưa vào xử phạt nguội tại 4 địa điểm sắp được triển khai.