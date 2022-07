Tập huấn về bảo mật dữ liệu dân cư cho công an xã toàn quốc

Ngày 22/7, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an) tổ chức tọa đàm trực tuyến với các trưởng công an cấp xã trên toàn quốc, trao đổi, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai các lĩnh vực về cư trú, căn cước công dân, định danh điện tử và Đề án 06 của Chính phủ.

Quang cảnh cuộc tọa đàm. (Ảnh: Đỗ Quyên).

Tại buổi tọa đàm, 252 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hơn 3.000 cán bộ trưởng, phó trưởng công an cấp huyện và 9.892 trưởng công an cấp xã đã đánh giá hiệu quả, bài học kinh nghiệm và nêu lên thực trạng, tồn tại, khó khăn; từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong công tác triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực cư trú, căn cước công dân, định danh điện tử, làm sạch dữ liệu dân cư và Đề án 06 của Chính phủ tại công an cơ sở.

Buổi tọa đàm bước đầu đã tập hợp được 275 câu hỏi, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị đề xuất của 60 công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi về. Trong đó, dự báo những nguy cơ tiềm ẩn về an ninh mạng luôn cận kề và các hacker tấn công xâm nhập vào các máy trạm tại địa phương.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã đưa ra cảnh báo với công an cơ sở về những truy cập trái phép, tấn công từ chối dịch vụ dẫn đến nguy cơ để lộ thông tin, gây hậu quả nghiêm trọng cho hệ thống hoặc thất thoát tài sản của người dân. Công an cơ sở phải quan tâm thường xuyên đến vấn đề bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu...

Để làm tốt nhiệm vụ trên, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư đã phân công, phân nhiệm cụ thể và công bố số điện thoại của các giám đốc, phó giám đốc trung tâm và cán bộ chuyên đề nòng cốt theo từng nhóm lĩnh vực để theo dõi, hướng dẫn công an các địa phương; đồng thời, kịp thời tiếp nhận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc giải quyết ngay cho công an các địa phương trên toàn quốc, đặc biệt đối với lực lượng công an cấp xã.