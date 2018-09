Táo tợn thuê taxi vận chuyển gần 1 tạ thuốc nổ đi tiêu thụ

Quảng Trị:

Ngày 1/9, tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh vừa phối hợp với Phòng CSGT và Công an huyện Vĩnh Linh phát hiện, bắt quả tang xe ô tô vận chuyển gần 1 tạ thuốc nổ.

Trước đó, khoảng 19h ngày 29/8, tại km 717+300 trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Khe Lấu (xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh), tổ công tác phối hợp giữa Phòng An ninh điều tra, Phòng CSGT, Công an huyện Vĩnh Linh đã dừng và kiểm tra hành chính xe ô tô taxi BKS 74A – 069.81 do Lê Phước Tứ (SN 1975, trú tại xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ) điều khiển.

Gần 1 tạ thuốc nổ bị cơ quan chức năng thu giữ

Quá trình kiểm tra, phát hiện sau cốp xe có 3 bao gai, bên trong chứa 80,5kg thuốc nổ.

Đối tượng Nguyễn Thành Phương (SN 1981, trú tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh), được xác định là chủ của số thuốc nổ trên khai nhận, đã thuê xe taxi vận chuyển số thuốc nói trên ra bán cho một đối tượng tại TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Trong diễn biến khác, khoảng 13h ngày 30/8, Công an huyện Gio Linh dừng xe ô tô tải mang BKS 73C – 060.56 lưu thông theo hướng Nam – Bắc. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe ô tô tải có 21 bao bên trong chứa nhiều hộp pháo hoa các loại, tổng trọng lượng trên 540kg.

Hơn 500 kg pháo hoa bị bắt giữ trên đường vận chuyển

Đối tượng Nguyễn Tấn Tân (SN 1985, trú tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) khai đã mua pháo ở khu vực chợ Tân Long (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) rồi vận chuyển ra tỉnh Quảng Bình tiêu thụ.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật, xử lý theo quy định.

Đ. Đức – Th. Nam