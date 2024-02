Tân binh lau nước mắt cho mẹ: "Con đi bộ đội mẹ phải vui, sao lại khóc"

Sáng 26/2, hơn 3.200 công dân Nghệ An lên đường nhập ngũ. Riêng tại thành phố Vinh có 147 công dân lên đường tham gia nghĩa vụ, trong đó, có 131 công dân thực hiện nghĩa vụ Quân đội nhân dân Việt Nam, 16 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.

Nụ cười tân binh (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong số 3.200 công dân nhập ngũ đợt này có 19 đảng viên, 887 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 1.424 thanh niên đã được học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng; 192 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; 810 thanh niên dân tộc thiểu số và 205 thanh niên có đạo.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc mừng và động viên các tân binh thành phố Vinh nhập ngũ lần này. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn các chiến sĩ trẻ không ngừng cố gắng trong học tập, huấn luyện và công tác, phát huy tốt truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân; truyền thống cách mạng, yêu nước của "thành phố Đỏ".

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, chúc mừng và động viên các tân binh nhập ngũ (Ảnh: Xuân Thủy).

Tân binh Nguyễn Văn Huy (19 tuổi, trú xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Nghệ An) chia sẻ: "Gia đình tôi có 3 anh em, anh trai đang đi làm việc ở nước ngoài, em còn nhỏ. Bản thân tôi thấy rất vinh dự và tự hào khi được nhập ngũ lần này bởi môi trường quân đội là trường học lớn giúp thanh niên rèn luyện bản lĩnh, ý chí, sức khỏe. Tất nhiên thời gian đầu huấn luyện rất vất vả nhưng tôi tự tin mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Tân binh Nguyễn Văn Huy sửa sang lại quân, tư trang trước lúc lên đường (Ảnh: Hoàng Lam).

Bà Lê Thị Đường (trú phường Đội Cung, thành phố Vinh) đến tiễn chân người cháu trai Bùi Quang Dũng lên đường nhập ngũ. Bà chia sẻ: "Cháu đi bộ đội bà thấy vinh dự lắm. Trong môi trường quân đội, với sự uốn nắn, chỉ bảo của các thủ trưởng, các chỉ huy, bà mong cháu trưởng thành, cứng cáp, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng và Nhân dân giao phó".

Chia sẻ tại buổi lễ, tân binh Nguyễn Quyết Thắng, cho biết bản thân em tự hào khi đại diện cho hàng nghìn thanh niên "thành phố Đỏ" anh hùng lên đường nhập ngũ.

Thanh niên "thành phố Đỏ" náo nức lên đường nhập ngũ (Video: Hoàng Lam).

"Quân đội và Công an là 2 trường học lớn để chúng tôi rèn luyện, thực hiện trách nhiệm của một công dân đối với Tổ quốc", chiến sĩ Thắng chia sẻ.

Trong giờ phút tiễn chân các chiến sĩ lên xe đến đơn vị, người thân không tránh khỏi những xúc động, bùi ngùi, đặc biệt là những người mẹ.

Trước thời khắc chuyển quân, một người mẹ không kìm được xúc động, ôm con trai khóc. Chàng lính trẻ lau nước mắt đọng trên khóe mi của mẹ, động viên: "Con đi bộ đội, mẹ phải vui chứ, sao lại khóc?".

Chàng tân binh lau nước mắt, động viên mẹ trước khi lên xe đến đơn vị, bắt đầu đợt huấn luyện (Ảnh: Hoàng Lam).

Sự rắn rỏi, trưởng thành của con khiến người mẹ vững lòng, chị lau nước mắt, nở nụ cười, trao cho con cái ôm thật chặt rồi đẩy con vào hàng quân đang tiến bước.

"Con 19, 20 tuổi nhưng trong mắt mẹ vẫn còn bé bỏng, thơ dại lắm. Con đi bộ đội, bố mẹ vừa thương, vừa lo nhưng cũng tự hào lắm. Mong con chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt nhiệm vụ", chị Nguyễn Thị Oanh Tú, mẹ chiến sĩ Nguyễn Văn Phúc tâm sự.

"Tạm biệt mọi người, tạm biệt quê hương, chúng tôi lên đường!" (Ảnh: Hoàng Lam).

Đông đảo người thân tiễn chân các tân binh lên đường nhập ngũ (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo đánh giá của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, chất lượng công tác tuyển quân năm 2024 cao hơn so với năm 2023 về các chỉ tiêu, tiêu chí. Đặc biệt năm nay, có 77,4% công dân được gọi nhập ngũ có sức khỏe loại 1, 2, cao hơn năm trước 1,2%. Tỷ lệ công dân viết đơn tình nguyện được tăng lên, chiếm 25,7%.