Tâm sự của người lính suốt 19 năm nghe dân gọi là "hỏa tốc" đến hiện trường

Dân trí "Khi chúng tôi thất nghiệp, có nghĩa là công tác phòng cháy tốt, tính mạng và tài sản của người dân không bị thiệt hại. Đây chính là niềm vui, là hạnh phúc của đời lính phòng cháy chữa cháy".

Đại úy Trần Phước Hùng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) Công an Quận Hải Châu, Công an TP Đà Nẵng - tâm sự với PV Dân trí và nói rằng đúc kết của anh sau 19 năm nghe dân gọi là "hỏa tốc" đến hiện trường.

Đại úy Trần Phước Hùng đang cùng với đồng đội tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Thông tin từ đơn vị cho hay, 19 năm công tác trong lực lượng, Đại úy Trần Phước Hùng lập nhiều chiến công trong công tác PCCC&CHCN, nhận rất nhiều giấy khen, bằng khen; danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở…

Song khi tâm sự về nghề, về nhiệm vụ, anh Trần Phước Hùng cho biết đối với mình điều quan trọng nhất, cũng là phần thưởng lớn nhất là việc cứu được người, tài sản của nhân dân…

Hải Châu là một quận trung tâm của TP Đà Nẵng với nhiều nhà cao tầng, trụ sở cơ quan, nhiều kiệt hẻm nhỏ, mật độ dân cư cao, là địa bàn có tiềm ẩn nguy cơ về cháy, nổ khá cao nên công tác PCCC cũng được quan tâm rất cao.

Đại úy Hùng có mặt trong những tình huống cháy nổ, cùng đồng đội chữa cháy và CHCN.

Đại úy Trần Phước Hùng cùng với cấp ủy, Ban chỉ huy đội vừa phải tập trung làm tốt công tác ổn định tổ chức đơn vị để đi vào hoạt động, đồng thời chủ động nghiên cứu, dự báo tình hình địa bàn liên quan đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn để đề ra nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết đối với công tác PCCC, nhất là xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với phong trào toàn dân PCCC.

Qua đó, tham mưu cho cấp ủy chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân PCCC và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ… hạn chế đến mức thấp nhất cháy, nổ xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản của Nhà nước, cơ quan doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nói chung và của quận Hải Châu nói riêng.

Đại úy Hùng (bên phải) cùng đồng đội tham gia chữa cháy nhà dân.

Trong 19 năm phục vụ làm cảnh sát PCCC&CHCN, bản thân Đại úy Hùng tham gia rất nhiều vụ chữa cháy lớn nhỏ trên địa bàn, nhưng kỷ niệm mà Đại úy Trần Phước Hùng không thể nào quên là vụ chữa cháy một ngôi nhà trong kiệt đường Trần Quốc Toản vào năm 2016, cứu sống vợ chồng cùng đứa con nhỏ.

Đại úy Trần Phước Hùng kể: Lúc 13h18 ngày 21/5/2016, trong lúc ứng trực bảo vệ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị tiếp nhận thông tin có vụ cháy tại ngôi nhà trong kiệt đường Trần Quốc Toản, đơn vị đã nhanh chóng cho xuất xe đi chữa cháy.

Đại úy Hùng trực tiếp lên xe chỉ huy chữa cháy. Khi đi trên đường, anh tiếp nhận thông tin đây là vụ cháy lớn, khói bốc cao cuồn cuộn. Đến nơi tiếp nhận thông tin từ người dân và tiếp cận hiện trường thì anh được biết, lúc này trong nhà có 3 người bị gồm vợ chồng và đứa con nhỏ đang bị mắc kẹt trong đám cháy.

Đại úy Hùng (thứ 2 từ trái qua) trong một buổi giao lưu của Công an TP Đà Nẵng (Ảnh: Công an quận Hải Châu cung cấp).

Lúc này, Đại úy Hùng quyết định "có thể hy sinh bản thân" nhưng phải cứu cho được nạn nhân, anh dẫn đầu cùng một số chiến sĩ khác xông vào bên trong ngôi nhà đang cháy tìm kiếm người gặp nạn.

"Anh em chúng tôi cố gắng hết sức vượt qua ngọn lửa để vào bên trong. Khi lên tầng 2, lúc này khói mù mịt không thấy đường. Khi đạp cửa phòng thứ nhất thì không thấy nạn nhân, khi đạp cửa vào phòng tiếp theo thì phát hiện 3 nạn nhân đang bị ngất nằm trong phòng" - Đại úy Hùng chia sẻ.

Dùng hết sức để đạp tung cửa, Đại úy Hùng và đồng đội chia nhau ra khẩn cấp đưa các nhân ra ngoài, Đại úy Hùng bế cháu nhỏ ra ngoài trước. Sau khi cháu nhỏ đã được đưa ra ngoài, Đại úy Hùng tiếp tục xông vào tiếp ứng cùng đồng đội đưa vợ chồng nạn nhân ra ngoài, đồng thời không để cháy lan.

"Nếu lúc này mà không quyết đoán, không nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài, để lửa và khói bao trùm thì không thể cứu được các nạn nhân. Đây là vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn mà tôi cảm rất có ý nghĩa trong cuộc đời làm lính chữa cháy của mình" - Đại úy Hùng chia sẻ.

Hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm lính chữa cháy, phút giây nào làm người chiến sĩ cảm thấy hạnh phúc nhất? Đại úy Hùng tâm sự: "Đối với cuộc đời chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, bản thân tôi cũng như các chiến sĩ khác, niềm vui và hạnh phúc nhất là bảo vệ được tính mạng của nhân dân, không để xảy ra thiệt hại về người, bảo vệ được tài sản của nhân dân là hạnh phúc rất lớn của lực lượng".

Sinh thời, Bác Hồ đã có lời chúc đặc biệt sâu sắc dành cho lực lượng PCCC: "Chúc các chú thất nghiệp". Đại úy Hùng chia sẻ: "Khi nghe lời chúc này, bản thân tôi rất vui. Chúng tôi thất nghiệp, chúng tôi càng vui vì làm tốt công tác phòng cháy và số vụ cháy xảy ra trên địa bàn, không có thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân".

19 năm trong lực lượng PCCC&CHCN, Đại úy Trần Phước Hùng nhận được rất nhiều danh hiệu như Chiến sĩ thi đua cơ sở, Công an TP Đà Nẵng; giấy khen của UBND quận Hải Châu; bằng khen Vì An ninh Tổ quốc từ năm 2017-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an… Với thành tích đã đạt được, Đại úy Trần Phước Hùng được đơn vị tín nhiệm, đề nghị UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát PCCC&CHCN (4/10/1961-4/10/2021) và 20 năm ngày toàn dân PCCC (4/10/2001-4/10/2021).

Công Bính