Tạm giữ tài xế lái xe tải đi lùi khiến cô gái 20 tuổi tử vong

Ngày 23/6, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự ông Trần Quang (49 tuổi, ngụ TP Tây Ninh) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo công an, khoảng 20h40 ngày 20/6, ông Quang lái xe tải mang biển số 70C-061.44 đi lùi trên tỉnh lộ 782, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông (huyện Gò Dầu), khoảng 40m, xảy ra va chạm với xe máy do chị H.T.T. (SN 2004, ngụ thị xã Trảng Bàng) cầm lái.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: T.N.).

Cú va chạm khiến chị T. bị thương nặng. Nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khoảng 10 phút sau, ông Phạm Quang Hà (SN 1982, quê Hà Tĩnh) lái xe đầu kéo trên tỉnh lộ 782 hướng về thị xã Trảng Bàng tiếp tục va chạm vào xe máy của nạn nhân.

Công an huyện Gò Dầu đã đến khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Quang và Hà, cho kết quả âm tính. Phân tích mẫu máu của chị T. cho kết quả nồng độ cồn 160mg/100ml máu.

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Công an huyện Gò Dầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do ông Quang lái xe tải đi lùi xe trên tỉnh lộ 782 không đúng quy định và không bảo đảm an toàn dẫn đến tai nạn chết người.