Tạm dừng 8 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ vào Thái Bình

Dân trí Bắt đầu từ 12h ngày 17/10, 8 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh Thái Bình sẽ tạm dừng hoạt động.

UBND tỉnh Thái Bình vừa có công điện hỏa tốc số 10/CĐ-UBND về việc điều chỉnh một số biện pháp "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về việc ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và hướng dẫn của Bộ Y tế, các Bộ, ngành có liên quan; giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ an toàn cho nhân dân, đồng thời phát triển kinh tế, xã hội; UBND tỉnh Thái Bình quyết định điều chỉnh một số biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 cầu Tân Đệ (giáp ranh tỉnh Nam Định).

Cụ thể, từ 12h trưa ngày 17/10, Thái Bình sẽ tạm dừng hoạt động của 8 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh gồm: cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Triều Dương, cầu Thái Hà, cầu La Tiến, cầu Sông Hóa, phà Sa Cao, phà Cồn Nhất.

Người đến/về tỉnh Thái Bình phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế ngay với chính quyền địa phương nơi đến; chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của chính quyền địa phương nơi đến ngay sau khi khai báo y tế và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Y tế sẽ chủ trì ban hành hướng dẫn điều chỉnh việc kiểm soát quản lý, giám sát người đến, về tỉnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả chống dịch Covid-19 bảo đảm theo đúng quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan.

Khi phát hiện ca bệnh, phải lập tức khoanh vùng, giám sát chặt chẽ, điều tra kỹ lưỡng, truy vết thần tốc, triệt để, tiến hành phân loại F1, F2... để thực hiện cách ly y tế theo quy định. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và trả kết quả nhanh nhất, cách ly chặt chẽ, đánh giá nguy cơ, xác định khu vực có dịch phong tỏa gọn, bảo đảm an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Thời điểm này, tỉnh Thái Bình sẽ đẩy nhanh hơn nữa việc phân bổ vaccine và tiến độ tiêm, bảo đảm phân bổ đúng nguyên tắc, đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lãng phí trong quá trình tiêm.

Tỉnh Thái Bình đề nghị người dân giám sát, phát hiện, phát giác người từ tỉnh ngoài về địa phương không khai báo, những người không chấp hành quy định về phòng, chống dịch cho chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý thích hợp.

Đức Văn