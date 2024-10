Tài xế taxi cứu bà cụ khỏi vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Ngày 19/10, Đại úy Nguyễn Thanh Hà, Phó trưởng Công an xã Hạnh Lâm (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), cho biết đơn vị vừa phối hợp người dân ngăn chặn thành công một vụ giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội.

Khoảng 16h cùng ngày, bà P.T.Y. (SN 1957, công dân địa phương), được tài xế Nguyễn Hữu Huyền (SN 1974, trú xã Hạnh Lâm) chở đến trụ sở công an xã.

"Thời điểm có mặt tại trụ sở công an, bà Y. hết sức hoảng sợ, liên tục nói "họ dọa bắt tôi". Chúng tôi kiên trì giải thích cho bà hiểu rằng đây chỉ là một vụ lừa đảo, không có công an nào làm việc với người dân qua mạng xã hội và yêu cầu nộp tiền", Đại úy Hà nói.

Lợi dụng người già ở nhà một mình, các đối tượng gọi điện để thực hiện hành vi lừa đảo (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Theo vị Phó trưởng Công an xã Hạnh Lâm, sự cảnh giác cao độ và phát hiện kịp thời của tài xế Nguyễn Hữu Huyền đã giúp bà Y. tránh bị mất hàng trăm triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Anh Huyền hành nghề lái xe dịch vụ. Khoảng 15h ngày 18/10, anh nhận cuộc gọi tới nhà chở bà Y. đến chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện.

"Khi lên xe, bà cụ liên tục nghe điện thoại, tâm lý sợ sệt. Tôi lắng tai nghe, người đầu kia điện thoại dặn bà cụ không được kể với ai, không được nhờ người thân chở đi, không được tắt điện thoại nên bắt đầu nghi ngờ cụ bà đang bị kẻ xấu lừa đảo", tài xế Huyền kể.

Tuy nhiên, khi tài xế này hỏi chuyện, bà Y. nhất quyết không trả lời. Tin chắc vào nhận định của mình, anh Huyền gợi chuyện, kể về các vụ lừa đảo thời gian gần đây mà anh đã đọc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

"Khi tôi dẫn chứng các vụ lừa đảo với nhiều hình thức khác nhau, bà Y. đột ngột ghé sát tai tôi thì thầm "công an nói tôi bị mạo danh vay mấy tỷ đồng, giờ phải rút tiền tiết kiệm gửi cho họ để họ giải oan", tài xế Huyền kể tiếp.

Được trấn an, bà Y. tắt điện thoại và kể, trưa cùng ngày, một người gọi điện cho bà xưng là công an, thông báo bà có khoản nợ mấy tỷ đồng trong ngân hàng.

Bà Y. khẳng định không vay mượn ai, người xưng công an nói bà bị người khác mạo danh vay tiền. Người này nói khoản vay mang tên bà nên phải chịu trách nhiệm, nếu không trả, công an sẽ đến nhà bắt giam.

Sau mấy giờ trao đổi qua điện thoại, người này nói bà Y. nộp tiền cho công an để chứng minh sự trong sạch. Sau khi điều tra và bắt kẻ mạo danh sẽ trả lại số tiền này. Vì bà Y. không có tiền mặt nên đối tượng hướng dẫn đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm để chuyển.

Kẻ gian yêu cầu, nếu đến 15h bà Y. không nộp tiền, công an sẽ đến nhà bắt. Quá lo sợ, bà Y. răm rắp làm theo.

"Tôi khẳng định bà đang bị lừa, đừng đi rút tiền nữa, tôi sẽ chở bà về nhà. Nếu bà vẫn lo lắng, tôi sẽ chở bà đến công an xã để trình báo. Khi được công an xã giải thích cặn kẽ, bà mới yên tâm về nhà", nam tài xế kể lại.

Đại úy Nguyễn Thanh Hà cho biết trước tình trạng lừa đảo nở rộ qua điện thoại và mạng xã hội, Công an xã Hạnh Lâm đã phát cảnh báo trên hệ thống truyền thanh cả xã, đăng tải trên trang Fanpage chính thức của đơn vị, gửi thông báo đến các xóm.

Lực lượng công an cũng trực tiếp tham gia, lồng ghép tuyên truyền nội dung này trong các buổi họp xóm, giúp người dân nhận rõ thủ đoạn và phòng tránh việc bị lừa đảo.