Tài xế Công ty Điện lực Cần Thơ tự vẫn tại cơ quan

Ngày 1/11, ông Huỳnh Hữu Kỳ, Phó Giám đốc Công ty Ðiện lực TP Cần Thơ, xác nhận, lái xe L.T.N. (56 tuổi) được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh của công ty.

Công ty Điện lực Cần Thơ, nơi tài xế N. công tác nhiều năm (Ảnh: HT).

Theo ông Kỳ, thời điểm 17h30 ngày 31/10, sau khi đánh xong trận tennis, một số cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực TP Cần Thơ phát hiện lái xe L.T.N. khóa trái cửa bên trong nhà vệ sinh công ty khá lâu. Mọi người phá cửa vào thì phát hiện ông N. đã chết trong tư thế treo cổ.

Vụ việc được báo cho lãnh đạo công ty và cơ quan công an. Sau khi khám nghiệm, khoảng 22h cùng ngày, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tiến hành an táng.