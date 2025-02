Tài xế bị phạt 13 triệu đồng, trừ 6 điểm bằng lái vì đón khách trên cao tốc

Sáng 5/2, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội 3 (Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết đơn vị vừa lập biên bản xử phạt tài xế Thái Bá K. (SN 1985, quê Nghệ An) 13 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe, do có hành vi dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Cảnh sát làm việc với tài xế K. (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào chiều 4/2, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông chạy cắt ngang đầu ô tô đang di chuyển trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để lên xe khách.

Hành vi bất chấp nguy hiểm trên khiến người xem không khỏi bức xúc vì sự coi thường pháp luật, tính mạng của chính những người vi phạm và các phương tiện di chuyển trên cao tốc.

Tiếp nhận thông tin, Đội 3 đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Cảnh sát sau đó đã mời tài xế xe khách Thái Bá K. lên cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, nam tài xế thừa nhận hành vi vi phạm và cho biết, khoảng 14h25 ngày 3/2, người này điều khiển xe khách BKS 37F- 006.xx dừng đỗ tại Km196 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ để chờ người nên đã vi phạm.

"Sau khi xem lại đoạn clip và được CSGT tuyên truyền, bản thân tôi biết hành vi dừng đỗ trái phép trên cao tốc là gây mất an toàn giao thông, lần sau tôi sẽ không dám tái phạm", tài xế Thái Bá K. nói.