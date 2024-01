Tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, một người tử vong

Chiều 4/1, đại diện Đội CSGT số 6, Phòng 8, Cục CSGT Bộ Công An cho biết tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hướng tuyến Bình Thuận đi Ninh Thuận đã thông xe sau nhiều giờ ùn tắc do tai nạn giao thông.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Ảnh: Người dân cung cấp).

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, tại Km150+600, trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 63C-042.18 kéo theo rơ-moóc BKS 63R-001.30 do ông Đoàn Quốc Việt (37 tuổi, ngụ tỉnh Lạng Sơn) điều khiển theo hướng từ Phan Thiết đi Vĩnh Hảo.

Khi xe đang lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km150+600) đã tông vào phía sau rơ-moóc BKS 60R-053.50 của ô tô đầu kéo mang BKS 60H-024.18 do tài xế Võ Duy An (32 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) điều khiển, chạy phía trước cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến tài xế Đoàn Quốc Việt tử vong tại chỗ, 2 xe hư hỏng nặng. Hàng trăm phương tiện bị ùn tắc nhiều giờ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài 100,8km, điểm đầu tại (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) nối tiếp với đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo; điểm cuối giao với đường đi Mỹ Thạnh (xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam) kết nối với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.