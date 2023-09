Sương mù dày đặc sáng sớm ở TPHCM, tia cực tím mạnh từ trưa

Ngày 23/9, nhiệt độ TPHCM duy trì khoảng 25-33 độ C, trời nhiều mây, ít nắng, có mưa rải rác ban ngày, không oi bức.

Từ sáng sớm đến hơn 8h30, sương mù xuất hiện dày đặc ở khắp thành phố, khiến tầm nhìn xa hạn chế. Hiện tượng này được ghi nhận trong buổi sáng hai ngày qua (21, 22/9).

Sương mù lúc 7h sáng 23/9 ở quận 7 (Ảnh: Tâm Linh).

Chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan cho biết, hiện tượng sương mù xuất hiện khi TPHCM bắt đầu giảm mưa sau thời gian mưa kéo dài nên độ ẩm trong không khí bão hòa 100%.

"Độ ẩm cao, lượng hơi nước dày đặc có sẵn trong không khí, đồng thời gió không thổi mạnh đã giữ lại hơi nước ở tầng thấp nên ngưng tụ thành sương mù", chuyên gia lý giải.

Tuy nhiên, bà Xuân Lan khuyến cáo, sương mù cũng là biểu hiện không khí đang ô nhiễm, càng dày đặc càng biểu thị mức độ ô nhiễm không khí cao. Người dân cần che chắn kỹ khi ra đường để đảm bảo sức khỏe.

Khoảng từ 10h, tuy trời không nắng gắt, dự báo chỉ số tia cực tím (UV) ở TPHCM lại đạt ngưỡng gây hại rất cao, từ mức 7.7 đến 9.8 xuyên suốt khung giờ 10h tới 14h.

Đồng thời, chỉ số nhiệt (chỉ số nóng bức) ở TPHCM có tiềm năng cực đại rơi vào mức 32-41, mức độ tác động đến con người được xếp vào cấp độ đặc biệt cẩn trọng. Với mức này, người dân có thể mệt mỏi nếu phải tiếp xúc hoặc hoạt động ngoài trời liên tục kéo dài.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, các thành phố phía nam (TPHCM đến Cà Mau) duy trì ở ngưỡng tia cực tím nguy cơ gây hại cao trong 3 ngày.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời vào buổi trưa, nên ở dưới bóng mát, che chắn cơ thể khi ra ngoài, đeo kính râm, bôi kem chống nắng và bắt buộc đội mũ.

Bên cạnh đó, cơ quan khí tượng nhận định hình thế thời tiết từ đêm 24/9 đến ngày 2/10 tại khu vực Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng từ ngày 25-27/9 có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.