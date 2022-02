Sự thật bất ngờ vụ "nam sinh bị trói, cướp trong ký túc xá ĐH Quốc gia"

Ngày 23/2, Công an TP Dĩ An đã báo cáo về vụ H.N.L.E. (22 tuổi, sinh viên) trình báo việc bị khống chế, trói tay, cướp tài sản trong ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa, TP Dĩ An).

Theo Công an TP Dĩ An, khoảng 21h ngày 21/2, Đội Cảnh sát hình sự nhận tin báo từ Công an phường Đông Hòa về tiếp nhận trình báo của sinh viên H.N.L.E. bị một đối tượng bóp cổ, trói 2 tay ra sau lưng, lột quần áo rồi chiếm đoạt chiếc điện thoại tại lối thoát hiểm giữa tầng một và tầng 2 của tòa nhà B4. Đồng thời, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip E. không mặc quần áo, bị cột 2 tay và được mọi người phát hiện ở cửa thoát hiểm tại tầng 3 của tòa nhà B4.

Công an TP Dĩ An xác định không có chuyện sinh viên bị khống chế, cướp tài sản trong ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: A.X).

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bị cướp tài sản nên Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Dĩ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của E.

Ban đầu, E. luôn khẳng định bản thân bị một đối tượng lạ mặt trói tay, trùm đầu, dùng vũ lực cướp tài sản.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định lời khai của E. có nhiều nghi vấn, quá trình làm việc công an cũng đưa một sinh viên khác liên quan đến E. về làm việc.

Từ lời khai của những người liên quan và các bằng chứng thu thập được, Công an TP Dĩ An khẳng định E. trình báo không đúng sự thật, câu chuyện bị trói, cướp tài sản tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM chỉ là dàn dựng.

Do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm và việc xác minh, xử lý tin báo trong 24h nên Công an TP Dĩ An sẽ chuyển hồ sơ xuống Công an phường Đông Hòa để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 21/2, đoạn clip dài hơn 2 phút quay lại cảnh một nam sinh tại ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM lan truyền trên mạng xã hội. Khi được bảo vệ phát hiện, nam sinh viên cho biết bị cướp, nhưng không nhìn rõ mặt người gây ra vụ việc.

"Tôi chỉ nhớ dáng kẻ cướp hơi gầy. Khi tôi vừa ra khỏi thang máy lầu 2 thì bị bịt miệng, kéo ra cầu thang bộ. Cướp giật ba lô rồi trói tôi lại nhưng chỉ lấy đi một điện thoại. Ví tiền và laptop vẫn còn", nam sinh viên nói.